La valeur du jour à Wall Street - Boeing : plan de licenciement et lourde perte trimestrielle

(AOF) - Confronté à une grève de ses salariés depuis un mois et à des difficultés financières, le groupe Boeing (-1,87% à 148,19 dollars) recule après plusieurs annonces défavorables vendredi dernier. Il va réduire 10% de ses effectifs, ce qui représente 17000 postes, au cours des prochains mois. Ces réductions concerneront les cadres, les managers et les employés. En outre, le constructeur aéronautique américain a dévoilé des résultats préliminaires en perte et inférieurs aux attentes au titre du troisième trimestre.

Sur cette période, sa perte par action s'élèverait à 9,97 dollars contre une perte de 2,33 dollars au second trimestre. Ses revenus devraient atteindre 17,8 milliards de dollars contre 16,9 milliards de dollars au trimestre précédent. Son flux de trésorerie d'exploitation serait toujours négatif à hauteur de 1,3 milliard de dollars contre 3,92 milliards de dollars au second trimestre. Les liquidités et les placements en valeurs mobilières totalisait 10,5 milliards de dollars à la fin de ce trimestre.

Sa branche "Commercial Airplanes", la plus importante, devrait générer au troisième trimestre des revenus de 7,4 milliards de dollars et afficher une marge opérationnelle négative à hauteur de 54% contre respectivement 6 milliards et -11,9% au second trimestre.

L'entreprise prévoit en effet de comptabiliser des charges avant impôts de 3 milliards de dollars sur les programmes 777X et 767. Dans le détail, la société anticipe maintenant la première livraison du 777-9 en 2026 et du 777-8 cargo en 2028, ce qui se traduira par une charge avant impôts de 2,6 milliards de dollars. Le groupe devrait arrêter la production de 767 freighter à partir de 2027, ce qui entraînera une charge de 0,4 milliard.

Sa branche Défense, Espace et Sécurité va être de nouveau pénalisée par une charge d'environ 2 milliards de dollars, liée notamment à des surcoûts sur certains programmes. A ce propos, le chiffre d'affaires de cette branche devrait ressortir à 5,5 milliards de dollars au troisième trimestre contre 6,02 milliards de dollars au deuxième trimestre. Sa marge opérationnelle devrait être négative à hauteur de 43,1% contre -15,2% au trimestre précédent.

Les résultats complets du troisième trimestre seront publiés le 23 octobre prochain.

"Le rétablissement de notre entreprise exige des décisions difficiles à prendre et nous devons procéder à des changements structurels pour nous assurer de rester compétitifs et de répondre aux besoins de nos clients à long terme", a déclaré Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, dans un communiqué publié vendredi dernier.

Ces annonces de vendredi interviennent alors que Boeing est confronté à des grèves. Mardi dernier, Boeing a annoncé le retrait de sa proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans à ses salariés. Des salariés de Boeing de la région de Seattle, aux Etats-Unis, avaient voté à une très écrasante majorité en faveur d'une grève à partir du 13 septembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS