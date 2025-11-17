La valeur du jour à Wall Street - Berkshire Hathaway achète pour 4,3 milliards d'actions Alphabet et cède des titres Apple

(AOF) - Alphabet a reçu l'onction de Berkshire Hathaway et voit son titre progresser de 4,80%, à 289,68 dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a pris une participation d'environ 17,85 millions d'actions Alphabet, la maison-mère de Google, représentant 4,34 milliards de dollars au troisième trimestre. Dans le même temps, Berkshire Hathaway a cédé 47,79 millions d'actions Apple, soit environ 15% de sa position, désormais descendue à un peu plus de 238 millions d'actions.
Parmi les plus importantes lignes de son portefeuille, la société a aussi réduit de 6% sa participation dans Bank of America.
Ces chiffres ont été dévoilés à l'occasion de la publication du rapport 13F-HR auprès de la SEC. Tous les investisseurs institutionnels dont les actifs sous gestion sont supérieurs à 100 millions de dollars ont l'obligation de déposer chaque trimestre ce document qui contient le nombre d'actions détenues dans une société et leur valeur à la fin du trimestre.
Berkshire Hathaway avait terminé le trimestre avec une trésorerie record de 381,67 milliards de dollars, contre 344 milliards de dollars, trois mois plus tôt.
Fin octobre, Alphabet avait dévoilé des résultats meilleurs que prévu et vu son titre progresser de 2,5%. Le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 16%, à 102,3 milliards de dollars.
