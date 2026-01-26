La valeur du jour à Wall Street - Baker Hughes : quatrième trimestre solide, BPA ajusté en hausse de 12%

(AOF) - Baker Hughes (+3,76% à 55,95 dollars) après avoir dévoilé une performance robuste sur l'année 2025 avec un résultat net attribuable ajusté de 772 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 11% sur un an. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,78 USD, en hausse de 12% par rapport à la même période en 2024. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort stable à 7,4 MdsUSD, tandis que l'EBITDA ajusté progresse légèrement de 2% pour atteindre 1,34 MdUSD.

Le free cash flow s'envole quant à lui de 50%, à 1,34 MdUSD, un niveau record pour un quatrième trimestre, porté par une bonne gestion du besoin en fonds de roulement et par des acomptes clients.

La performance de Baker Hughes repose sur la dynamique contrastée de ses deux grands segments. Le pôle Industrial & Energy Technology (IET), qui regroupe les équipements et services pour les turbines, compresseurs, infrastructures électriques, GNL et industries à forte intensité énergétique, affiche une croissance solide : son chiffre d'affaires trimestriel progresse de 9% à 3,81 MdsUSD, et son EBITDA bondit de 19% à 761 MUSD. Cette progression s'explique par la vigueur des commandes dans les technologies gaz et les solutions climatiques, ainsi qu'un effet volume et prix favorable.

A l'inverse, le segment Oilfield Services & Equipment (OFSE), centré sur les services de forage, de complétion et de production pour les opérateurs pétroliers, reste sous pression avec un CA qui recule de 8% à 3,57 MdsUSD et un EBITDA en contraction de 14% à 647 MUSD.

"Notre division IET a dépassé la borne haute de notre guidance annuelle avec 14,9 MdsUSD de commandes, tandis que le carnet de commandes atteint un niveau record à 32,4 MdsUSD. Cette performance illustre la diversité et la résilience de notre portefeuille hors GNL", a souligné Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes. "Nous sommes également fiers d'avoir généré un free cash flow annuel record, grâce à une exécution rigoureuse et à une gestion disciplinée du capital".

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe enregistre un chiffre d'affaires stable à 27,7 MdsUSD et un résultat net de 2,59 MdsUSD, en baisse de 13% sur un an.

Pour 2026, Baker Hughes table sur une nouvelle progression de son EBITDA ajusté, attendue en croissance organique de l'ordre de quelques pourcents. Le groupe prévoit une amélioration des marges dans IET, visant un objectif de 20%, tandis que celles d'OFSE devraient rester stables. La direction anticipe un niveau soutenu de commandes dans les activités liées au GNL, aux infrastructures gazières et aux systèmes énergétiques.

A la suite de cette publication, Jefferies confirme son conseil "acheter" sur le titre Baker Hughes avec un objectif de cours relevé de 58 à 59$.

Le bureau d'études anticipe une "réaction positive" du marché suite à des résultats du quatrième trimestre 2025 supérieurs aux attentes et note que Baker Hughes a doublé son objectif de commandes pour les centres de données sur trois ans, le portant à 3 MdsUSD en raison de la "croissance continue de la demande en IA".

"La guidance pour 2026 est favorable" ajoute le broker qui met en avant la diversité du portefeuille, illustrée par des commandes d'équipements hors GNL représentant environ 85% du total des commandes IET pour la deuxième année consécutive.

Article rédigé par Antoine Mariaux

