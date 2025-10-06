 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 976,50
-1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Après Oracle, AMD bénéficie des mannes d'OpenAI
information fournie par AOF 06/10/2025 à 16:52

(AOF) - Le 11 septembre, Oracle s'était envolé de près de 36% grâce à la signature de méga-contrats liés à l'IA. Celui avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, représente 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, AMD flambe de 27,53%, à 210 dollars, à la faveur d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourrait prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. Dans le même temps, Nvidia perd 1,15% à 185,47 dollars, l'accord signé avec AMD étant une pierre dans le jardin du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Il y a pourtant deux semaines, Nvidia avait signé un accord du même type que celui présenté aujourd'hui par AMD. Nvidia et OpenAI avaient dévoilé une lettre d'intention pour un partenariat stratégique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération du second. Dans ce cadre, Nvidia pourrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, à mesure que les nouveaux systèmes Nvidia seraient déployés.

AMD : accord très relutif

L'accord signé entre AMD et OpenAI porte sur le déploiement de puces dédiées à l'IA représentant 6 gigawatts sur plusieurs années. Le premier déploiement d'une capacité de 1 gigawatt de GPU AMD Instinct MI450 devrait débuter au cours du second semestre 2026.

Dans le cadre de cet accord, afin d'aligner davantage leurs intérêts stratégiques, AMD a émis pour OpenAI un bon de souscription pouvant aller jusqu'à 160 millions d'actions ordinaires AMD. Celui-ci sera acquis à mesure que des étapes spécifiques seront franchies dans la fourniture des produits AMD à OpenAI.

" Notre partenariat avec OpenAI devrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus pour AMD tout en accélérant le développement de l'infrastructure d'IA d'OpenAI ", a déclaré Jean Hu, directrice financière d'AMD. " Cet accord crée un alignement stratégique significatif et une valeur ajoutée pour les actionnaires d'AMD et d'OpenAI, et devrait avoir un effet très positif sur le bénéfice par action ajusté d'AMD. "

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
211,5050 USD NASDAQ +28,44%
NVIDIA
186,3700 USD NASDAQ -0,67%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 16:52:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank