La valeur du jour à Wall Street - Après Oracle, AMD bénéficie des mannes d'OpenAI

(AOF) - Le 11 septembre, Oracle s'était envolé de près de 36% grâce à la signature de méga-contrats liés à l'IA. Celui avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, représente 300 milliards de dollars. Aujourd'hui, AMD flambe de 27,53%, à 210 dollars, à la faveur d'un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec OpenAI. En parallèle, le propriétaire de ChatGPT pourrait prendre jusqu'à 10% du concurrent d'Intel. Dans le même temps, Nvidia perd 1,15% à 185,47 dollars, l'accord signé avec AMD étant une pierre dans le jardin du spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle.

Il y a pourtant deux semaines, Nvidia avait signé un accord du même type que celui présenté aujourd'hui par AMD. Nvidia et OpenAI avaient dévoilé une lettre d'intention pour un partenariat stratégique visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour l'infrastructure IA de nouvelle génération du second. Dans ce cadre, Nvidia pourrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, à mesure que les nouveaux systèmes Nvidia seraient déployés.

AMD : accord très relutif

L'accord signé entre AMD et OpenAI porte sur le déploiement de puces dédiées à l'IA représentant 6 gigawatts sur plusieurs années. Le premier déploiement d'une capacité de 1 gigawatt de GPU AMD Instinct MI450 devrait débuter au cours du second semestre 2026.

Dans le cadre de cet accord, afin d'aligner davantage leurs intérêts stratégiques, AMD a émis pour OpenAI un bon de souscription pouvant aller jusqu'à 160 millions d'actions ordinaires AMD. Celui-ci sera acquis à mesure que des étapes spécifiques seront franchies dans la fourniture des produits AMD à OpenAI.

" Notre partenariat avec OpenAI devrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus pour AMD tout en accélérant le développement de l'infrastructure d'IA d'OpenAI ", a déclaré Jean Hu, directrice financière d'AMD. " Cet accord crée un alignement stratégique significatif et une valeur ajoutée pour les actionnaires d'AMD et d'OpenAI, et devrait avoir un effet très positif sur le bénéfice par action ajusté d'AMD. "