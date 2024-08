La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials : des revenus records au troisième trimestre fiscal

(AOF) - L'action Applied Materials (-3,58% à 204,25 dollars) recule alors que le groupe a affiché une solide performance au troisième trimestre de son exercice 2024. Toutefois, le titre bondit de plus de 25% depuis le 1er janvier. "Applied Materials affiche de solides résultats en 2024, avec des revenus records au troisième trimestre fiscal et des bénéfices se situant dans la partie supérieure de notre fourchette prévisionnelle", a déclaré Gary Dickerson, président-directeur général de l'entreprise lors de la présentation des résultats hier.

Son chiffre d'affaires s'élève ainsi à 6,78 milliards de dollars, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Les ventes en Chine ont bondi de 32% ressortant à 2,15 milliards de dollars.

C'est son activité "Semiconductor Systems" qui a généré les plus gros revenus sur ce troisième trimestre 2024 : 4,92 milliards de dollars contre 4,68 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

L'équipementier américain dans l'industrie des semi-conducteurs annonce que son bénéfice net a augmenté de 9% à 1,71 milliard de dollars. Le bénéfice par action dilué ressort à 2,05 dollar, soit une hausse de 11%. La marge brute sur cette période a augmenté de un point à 47,3%.

En outre, la société a généré 2,39 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation sur ce troisième trimestre. Elle a distribué 1,19 milliard de dollars aux actionnaires, dont 861 millions de dollars en rachat d'actions et 331 millions de dollars en dividendes.

Côté perspectives, au quatrième trimestre, Applied Materials prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 6,93 milliards de dollars, soit plus ou moins 400 millions de dollars. Sur ce quatrième trimestre, le BPA dilué devrait se situer entre 2 et 2,36 dollars.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

