La valeur du jour à Wall Street - Apple bien orientée alors que l’iPhone 17 séduit la Chine
information fournie par AOF 14/11/2025 à 17:03

(AOF) - L'action Apple (+0,49% à 274,30 dollars) se glisse parmi les plus fortes progressions de l'indice Dow Jones, soutenu par le succès commercial des iPhone17 en Chine depuis leur lancement. Les ventes de ces nouveaux appareils ont connu une une croissance de 17% en glissement annuel dans ce pays au cours de la période d'un mois suivant leur lancement, selon Counterpoint Research.

"Comme les années précédentes, la nouvelle série d'iPhone a généré la majeure partie des ventes de smartphones Apple en Chine au cours de cette période, représentant près de quatre iPhone vendus sur cinq," précise le cabinet.

Il ajoute que les acheteurs d'iPhone de l'ère Covid ont continué à mettre à niveau leurs appareils, maintenant une forte dynamique, en particulier pour les modèles iPhone 17 de base et Pro. Il affiche une croissance ferme même après la fête de la mi-automne.

"Nous n'avons pas encore constaté de ralentissement après la saison des achats en ce qui concerne l'iPhone 17, et j'attribue cela au fait que le cycle de mise à niveau coïncide avec la sortie par Apple d'un nouvel appareil qui apporte une réelle valeur ajoutée", a observé l'analyste Ivan Lam. "Il était important pour Apple de tenir ses promesses cette année afin de profiter du cycle de mise à niveau important des acheteurs de l'ère Covid, et c'est ce qu'elle a fait avec brio."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Apple

Valeurs associées

APPLE
274,6400 USD NASDAQ +0,62%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 17:03:00.

