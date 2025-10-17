 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - American Express s'offre la première place du Dow Jones grâce à sa nouvelle carte Platinum
information fournie par AOF 17/10/2025 à 17:31

(AOF) - American Express (+4,98%, à 339,22 dollars) domine facilement l'indice Dow Jones grâce au relèvement de ses objectifs annuels. L'émetteur de cartes de crédit peut se permettre d'être plus optimiste grâce à sa performance au troisième trimestre et au succès plus important qu'attendu de ses nouvelles cartes Platinum. "La demande et l'engagement initiaux des clients ont dépassé nos attentes, avec un doublement des acquisitions de nouveaux comptes Platinum aux Etats-Unis par rapport aux niveaux antérieurs à la refonte," a précisé le PDG, Stephen J. Squeri.

Pour obtenir cette nouvelle carte, les clients du groupe doivent désormais payer 895 dollars par an, soit 200 dollars de plus qu'auparavant.

Au troisième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 16%, à 2,9 milliards de dollars, soit 4,14 dollars par action. Ce dernier est ressorti au-dessus du consensus s'élevant à 3,99 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% pour atteindre le montant record de 18,43 milliards de dollars alors que le marché visait 18,04 milliards de dollars.

American Express a enregistré 1,3 milliard de dollars de provisions pour pertes sur prêts, contre 1,4 milliard de dollars, un an auparavant. "Cette diminution reflète une constitution de réserves moins importante que l'année précédente, partiellement compensée par une augmentation des dépréciations nettes," a expliqué le groupe financier.

Fort de ses bons résultats sur les 9 premiers mois de l'année, l'émetteur de cartes de crédit a relevé ses objectifs 2025. American Express anticipe désormais un bénéfice par action en croissance de 9% à 10%, soit un bénéfice par action entre 15,20 et 15,50 dollars. Il ciblait auparavant un bénéfice par action 15 à 15,50 dollars. La croissance des revenus est prévue entre 9% et 10%, contre de 8% à 10% auparavant.

