La valeur du jour à Wall Street - Alphabet sous la menace d'un démantèlement

(AOF) - Le ministère américain de la Justice a indiqué hier soir qu'il envisageait un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust, le géant technologique étant jugé trop dominateur dans la recherche en ligne. En Bourse, l’action de sa maison-mère Alphabet recule de 1,72% à 162,85 dollars. JPMorgan souligne que le cadre initial est quelque peu large et peu spécifique en termes de mesures correctives. Les propositions finales de mesures correctives du ministère de la justice ne sont pas attendues avant le 20 novembre.

Le 5 août, le juge Amit Mehta avait statué que Google maintenait illégalement un monopole sur les services de recherche en ligne. Une partie importante de sa décision porte sur les paiements de plusieurs milliards que Google verse à Apple et à d'autres sociétés pour être le moteur de recherche par défaut de l'iPhone et des navigateurs.

Le ministère de la Justice (DOJ) a déclaré hier qu'il "envisageait des mesures correctives comportementales et structurelles qui empêcheraient Google d'utiliser des produits tels que Chrome, Play et Android pour avantager la recherche de Google et des produits et fonctionnalités liés à la recherche Google".

"Il s'agit du début d'un long processus et nous répondrons en détail aux propositions finales du ministère de la justice lorsque nous plaiderons notre cause devant les tribunaux l'année prochaine", a répondu le géant d'internet. Ce dernier a prévenu : "l'intervention excessive du gouvernement dans un secteur en évolution rapide pourrait avoir des conséquences négatives imprévues pour l'innovation et les consommateurs américains".

Dans l'ensemble, JPMorgan ne pense pas que le cadre général présenté par la justice américaine change grand-chose pour les actions d'Alphabet à court terme : l'attention de Wall Street se portera sur les résultats au cours des prochaines semaines, puis sur les mesures correctives proposées par le DOJ le 20 novembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS