La valeur du jour à Wall Street - Alphabet : Bank of America reste favorable au dossier

(AOF) - Pour la deuxième séance d'affilée, Alphabet (-0,32%, à 246,35 dollars) fait l'objet d'une note de broker favorable. Hier, HSBC a démarré le suivi de la valeur avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 285 dollars. Le bureau d'études apprécie la stratégie d'IA intégrée d'Alphabet, soutenue par Gemini (l'assistant IA de Google) et le développement de ses propres puces. Aujourd'hui, Bank of America a confirmé son conseil d'Achat et son objectif de cours de 252 dollars.
" En septembre, selon Similarweb, le trafic quotidien moyen mondial vers Google a augmenté de 0,8 % en glissement annuel pour atteindre 2,8 milliards, celui vers ChatGPT a augmenté de 90 % pour atteindre 197 millions, celui vers Bing a diminué de 2,2 % et celui vers Gemini a augmenté de 294 %, " signale la banque américaine.
Pour l'analyste, ces évolutions supportent son opinion, selon laquelle l'utilisation de l'IA est principalement additionnelle. " Etant donné que le sentiment des investisseurs à l'égard d'Alphabet est désormais quelque peu lié à la compétitivité perçue de Gemini par rapport à ChatGPT, nous pensons que les progrès réalisés dans l'adoption de Gemini sont constructifs pour l'action, " ajoute-t-il.
Les investisseurs pourront juger sur pièces le 4 novembre, date de la publication des comptes d'Alphabet au troisième trimestre.
