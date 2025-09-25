La valeur du jour à Wall Street - Accenture dépasse les attentes trimestrielles et dévoile son plan de restructuration

(AOF) - Accenture se replie de 1,48% à 235,65 dollars sur la place new-yorkaise. Le groupe américain de conseil et de services technologiques a fait état de résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025 sur fond de plan de restructuration. Le bénéfice net sur le trimestre clos à la fin du mois d'août s'était établi à 1,41 milliard de dollars, soit 2,25 dollars par action, en baisse par rapport au profit de 1,68 milliard de dollars (2,66 dollars par titre) enregistré un an plus tôt.

Sur une base ajustée, le BPA ressort à 3,03 dollars, là où le consensus visait 2,98 dollars.

En croissance de 7%, le chiffre d'affaires s'élève à 17,6 milliards de dollars, dépassant le consensus qui ciblait 17,36 milliards de dollars.

Plan de restructuration de 865 millions de dollars sur six mois

Pour son nouvel exercice 2025/2026, le groupe américain, dont le siège social se situe à Dublin, a déclaré viser un bénéfice annuel compris entre 13,52 et 13,90 dollars, soit une hausse de 5% à 8%, là où le marché visait 13,78 dollars.

Il dit, par ailleurs, anticiper une croissance de son chiffre d'affaires annuel de 3% à 6% en devises locales, soit une nette décélération en comparaison de la croissance de 7% sur l'exercice écoulé.

Le groupe a dévoilé un plan de restructuration de 865 millions de dollars sur six mois, destiné à réorganiser ses effectifs et ses opérations pour répondre à la demande croissante en services numériques et d'intelligence artificielle.

Le plan prévoit des indemnités de départ ainsi que certaines cessions d'actifs, les économies étant redirigées vers la formation du personnel et l'optimisation des opérations.

La société s'attend à enregistrer environ 250 millions de dollars de charges au cours du trimestre de novembre, en plus des 615 millions comptabilisés au quatrième trimestre, pour un total de 865 millions de dollars.

Accenture a par ailleurs approuvé un plan supplémentaire de rachats d'actions pour un montant de cinq milliards de dollars, ce qui porte l'enveloppe en cours à 7,9 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS