La valeur du jour à Paris - Worldline : plus bas historique après l'avertissement qui coûte sa place au directeur général

(AOF) - Plus fort repli de l'indice SBF 120, Worldline dévisse de 16,85% à 7 euros, portant ses pertes depuis le début de l'année à 55%. Le spécialiste du paiement avait atteint un plus haut historique en juillet 2021 à plus de 85 euros et a accumulé les déconvenues (sortie du CAC 40, pannes, profit warning...) en 2023, année qu'il a terminé en affichant une perte nette de plus de 800 millions d'euros. Le nouvel avertissement lancé ce matin s'accompagne du départ de son directeur général, Gilles Grapinet, poste qu'il occupait depuis juillet 2013.

" La pression sur la direction était de plus en plus forte au regard des contreperformances depuis 2 ans et ce nouvel avertissement sur résultats a semble-t-il été fatal au CEO " a commenté Invest Securities.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Marc-Henri Desportes, actuellement directeur général délégué et directeur des services aux commerçants, pour assurer la période d'intérim, conformément au plan de succession. Worldline étudiera des candidatures internes et externes. La journée investisseurs, initialement prévue le 26 novembre 2024, est reportée afin de permettre au nouveau directeur général de contribuer au processus de définition de la stratégie.

Les raisons de l'avertissement

Au cours de l'été, le spécialiste des paiements a accusé un ralentissement de l'activité, ainsi qu'une sous-performance spécifique dans ses activités de la région Pacifique et sur certains verticaux de l'activité global online, dont le "Travel".

En conséquence, Worldline table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 1% de croissance organique, "qui pourrait augmenter si les conditions économiques s'améliorent", sur un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros et sur un flux de trésorerie disponible d'environ 0,2 milliard d'euros.

Le groupe avait déjà révisé ses prévisions à la baisse le 1er août en anticipant une croissance organique d'environ 2% à environ 3% contre une prévision précédente d'au moins 3%. L'EBE ajusté était envisagé à de 1,13 milliard à environ 1,17 milliard contre au moins 1,17 milliard visé précédemment.

"Des plans d'action ont en conséquence été mis en œuvre, notamment sur le chiffre d'affaires et les coûts cash. La société développera ces mesures lors de la publication du troisième trimestre 2024", précise le communiqué de presse du groupe.