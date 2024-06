La valeur du jour à Paris - Wavestone : résultats annuels salués

(AOF) - Wavestone (+4,49% à 62,80 euros) figure parmi les plus fortes hausses du marché SRD à la faveur de résultats annuels plus solides que prévu. L’action du cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises est proche de son plus haut historique touché fin janvier à 66 euros. Invest Securities qualifie ces résultats de " solides " et TP Icap Midcap juge qu’il s’agit d’une " très belle publication ". L'analyste souligne que les "profitabilités opérationnelles de Wavestone et Q_Perior progressent solidement ".

Sur l'exercice 2023/24, le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 101,3 millions d'euros, en progression de 32%, représentant une marge opérationnelle récurrente de 14,5%, stable sur un an. Elle a dépassé les attentes : 13,8%.

Hors Q_Perior et d'Aspirant Consulting, la marge opérationnelle récurrente est ressortie à 15,4%, supérieure à l'objectif de 15% visé pour l'exercice 2023/24.

Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_Perior et d'Aspirant Consulting étaient intervenues le 1er avril 2023, la marge opérationnelle récurrente s'est élevée à 13,1%.

La société précise que Q_Perior a pleinement atteint son objectif au 31 mars 2024, ce qui conduira au paiement de 100% du complément de prix : 35 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone a atteint 701,1 millions d'euros, en hausse de 32%, dont 9% de croissance interne.

Wavestone a généré un cash-flow opérationnel de 83,1 millions d'euros en 2023/24, doublé par rapport aux 41,1millions d'euros enregistrés l'exercice précédent (+102%).

Perspectives prudentes

" Le début de l'année 2024 est marqué par une demande qui reste peu soutenue, et un attentisme qui se prolonge dans la mise en oeuvre de nouvelles dépenses de conseil. Cette situation devrait perdurer au moins jusqu'à la fin du 1er semestre de l'exercice 2024/25 ", a commenté la société à propos de ses perspectives.

Dans cet environnement économique, " outre la réussite de la combinaison avec Q_Perior, le cabinet entend maintenir la priorité donnée aux ventes et privilégier la rentabilité par rapport à la croissance ". Par conséquent, Wavestone entend maintenir une politique de recrutement ralentie en 2024/25 en visant de l'ordre de 1 000 recrutements sur l'ensemble du périmètre.

Au titre de l'exercice 2024/25, Wavestone s'est fixé pour objectifs de réaliser une croissance de l'ordre de 3% à 5%, soit un chiffre d'affaires consolidé entre 972 et 991 millions d'euros, et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.

Le groupe a précisé que la croissance du premier semestre sera plus faible que le rythme attendu sur l'ensemble de l'exercice, au regard d'un effet de base important. La rentabilité sera elle aussi inférieure à l'objectif annuel en raison de l'effet saisonnier habituel.

" Comme à son habitude, il fait état d'un message de prudence ", a commenté Invest Securities. " Une prudence qui est justifiée par une demande qui reste peu soutenue et un attentisme qui se prolonge, en particulier dans les secteurs de la banque, du retail, de l'industrie et dans le secteur public en France ".

La société a enfin rappelé que Pascal Imbert a annoncé en 2021 qu'il quitterait son poste de directeur général dans les années à venir. La transition vers une nouvelle organisation de la direction générale du cabinet est prévue à partir de 2025 ou 2026, une fois le processus d'intégration de Q_Perior finalisé. Afin de mieux guider et accompagner le travail en cours, un comité de nomination resserré et dédié a été créé le 1er avril 2024.

