La valeur du jour à Paris - Valneva brille après le retour à la rentabilité

(AOF) - En tête de l'indice SBF 120, Valneva grimpe de 4,36% à 3,21 euros. Au titre du premier semestre 2024, la société de biotechnologies a dégagé un bénéfice net de 34 millions d'euros contre une perte nette de 35 millions d'euros accusée l'an passé à la même période. L'Ebitda ajusté atteint 56,2 millions d'euros sur la période contre une perte d'Ebtitda ajusté de 28,3 millions d'euros. Toutefois, son chiffre d'affaires s'est établi à 70,8 millions d'euros, en repli de 3,9% sur un an, tandis que les ventes de produits ont diminué de 2%, à 68,3 millions d'euros.

"Malgré une forte croissance des ventes durant le second trimestre et l'inclusion des premières ventes d'Ixchiq, les ventes du premier semestre 2024 ont été affectés par des contraintes d'approvisionnement, pour Ixiaro et les produits commercialisés pour des tiers", explique Valneva.

Le portefeuille commercial de Valneva se compose de trois vaccins du voyage : Ixiaro/Jespect, Dukoral et Ixchiq.

La trésorerie nette est ressortie à 131,1 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 126,1 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2024, anticipant toujours un chiffre d'affaires compris entre 170 millions et 190 millions d'euros, dont des ventes de produits comprises entre 160 millions et 180 millions d'euros.

Par ailleurs, ses dépenses de R&D devraient s'établir entre 60 millions et 75 millions d'euros en 2024, principalement dédiées aux activités de développement du programme chikungunya, au programme Zika et à l'avancée des programmes précliniques.

"Les résultats du premier semestre sont conformes à nos attentes. Nous prévoyons de continuer à tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage, avec notamment la montée en puissance des ventes d'Ixchio, afin de soutenir la croissance de nos ventes commerciales, et d'atteindre en parallèle les différents jalons R&D que nous nous sommes fixés, a déclaré Peter Bühler, Directeur financier de Valneva.

