La valeur du jour à Paris - Trigano a accéléré en 2024

(AOF) - Trigano (+9,95% à 118,20 euros) caracole en tête du SBF120 après la présentation de revenus annuels supérieurs aux attentes. Le spécialiste du véhicule de loisirs affiche un chiffre d’affaires "record" de 3,9 milliards d’euros sur l’exercice 2023/24, en hausse de 12,8 %. Cette croissance est portée par son activité camping-cars (+21,7%) qui bénéficie d’un marché toujours bien orienté. Berenberg, qui est à l'achat sur la valeur, craignait un ralentissement plus important au quatrième trimestre après la publication du concurrent de Trigano, Thor Industries, plus tôt cette semaine.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe français a augmenté de 4,6% à 874,3 millions d'euros. En organique, la progression s'est élevée à 0,8%. Berenberg rappelle que l'activité camping-cars de Thor Industries en Europe a, elle, reculé de 7,4% au quatrième trimestre.

Le broker relève que les ventes de camping-cars (79% de l'activité de Trigano) ont augmenté de 9,3% en comparable, "ce qui représente un ralentissement significatif par rapport à la croissance de 21,9% enregistrée en comparable sur 9 mois (+16,2% en comparable au 3e trimestre).

Berenberg anticipe une baisse des ventes et des marges au cours de l'exercice 2025, "compte tenu de la base de comparaison élevée et de la fin du réapprovisionnement". Il note cependant que la valorisation bon marché et le rendement raisonnable du dividende (3,50 euros) ainsi que la réduction du fonds de roulement devraient entraîner "une amélioration significative du flux de trésorerie disponible au cours de l'exercice 2025".

Trigano souligne que dans un contexte démographique et de style de vie porteur pour le secteur, le marché européen du camping-car affiche une progression des immatriculations supérieure à 10% sur douze mois à fin août 2024, une tendance "particulièrement favorable aux camping-cars traditionnels".

La stratégie de Trigano consistant à proposer des véhicules aux rapports prix / contenus très attractifs devrait "mener à des gains de parts de marché auprès d'une clientèle de primo-accédants qui reste structurellement élevée", ajoute-t-il. La société compte sur la diminution progressive des taux d'intérêts pour entrainer "une baisse des mensualités pour les achats à crédit" qui "devrait dynamiser la croissance du marché".

