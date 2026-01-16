La valeur du jour à Paris - Trajectoire confirmée : Thales garde le cap malgré les vents contraires

(AOF) - Thales (+2,43% à 261,30 euros) enregistre la plus forte hausse du CAC 40 après le maintien de ses objectifs annuels 2025. Le géant de la défense l'a confirmé ce matin à l'issue de sa conférence téléphonique de pré-clôture pour le quatrième trimestre. Jefferies l'a d'ailleurs souligné dans sa note d'analyse ce jour. Le fleuron de l'industrie française anticipe toujours une croissance organique de ses ventes à 6 à 7%, une marge comprise entre 12,2 et 12,4%, un ratio commandes/facturations (book-to-bill) supérieur à 1, et un taux de conversion de trésorerie de 95 à 100%.

Ce maintien des objectifs a été donc perçu positivement par le marché ce matin. Le chiffre d'affaires 2025 devrait être compris entre 21,8 et 22 milliards d'euros. La fourchette de marge est le signe d'un niveau de rentabilité élevé. Un taux de conversion de 95-100% signifie qu'une large partie du profit comptable de Thales se transformera en argent réel dans les caisses. Cet argent lui permettra de payer les dividendes et de racheter des actions.

Défense, moteur de sa performance

En outre, Jefferies fait savoir que Thales est confiant dans l'atteinte de son objectif de marge pour l'activité défense. Elle devrait être supérieure à 13%, signe d'une très forte rentabilité. Concernant les perspectives de ce segment, la croissance demeure inchangée, sans accélération prévue au-delà des 7-9%. Elle a ralenti au quatrième trimestre en raison d'une base de comparaison élevée l'an dernier.

Dans le segment Cyber, les ventes s'améliorent d'un trimestre à l'autre, mais le retour à une croissance positive n'est attendu qu'en 2026.

Quant au segment spatial, une légère croissance est attendue en 2025. Les ventes en télécommunications sont en baisse, mais compensées par de meilleures performances dans l'observation, l'exploration et la navigation (OEN).

La dynamique est solide dans la division Avionique, avec des livraisons à temps pour les équipements d'origine et de bonnes performances dans les services de maintenance, portées par le trafic aérien. Pour le divertissement à bord, le groupe reste vigilant sur la chaîne d'approvisionnement (sièges et moteurs) qui impacte ses clients.

Pour Alphavalue, ces prévisions annuelles sur l'exercice 2025 sont maintenues, malgré les effets de change défavorables et les délais budgétaires en France. Le marché craignait que les incertitudes politiques et budgétaires françaises ne créent un "trou" dans les comptes du géant de la Défense.

Par ailleurs, le bureau d'études souligne que l'activité Défense est le point fort incontesté de Thales qui, bénéficie de l'accélération des dépenses européennes, de cadences de production plus élevées et d'une standardisation accrue. Le segment Aérospatial reste un moteur de croissance régulier grâce à la dynamique de l'avionique.

La division Cyber devrait connaître une année de transition après l'intégration d'Imperva (entreprise américaine d'origine israélienne et leader mondial de la cybersécurité que Thales a rachetée fin 2023 pour environ 3,6 milliards de dollars) avec un redressement attendu dès 2026.

La division Espace offre un potentiel de hausse à long terme malgré un creux temporaire des ventes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53%, de l’aérospatial pour 27% (dont 14% tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20% ;

-Présence internationale, à 24% pour la France, 29% pour les autres pays d’Europe, 14% en Asie, 12% en Amérique du Nord et 9% au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20% des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59% et 29,93% des droits de vote) et l’Etat français (26,60% et 36,37%) devant les salariés (2,93% et 3,75%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80% des revenus),

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- accélération de la croissance : acquisitions ciblées, extension des capacités industrielles, renforcement des effectifs en Inde et Roumanie et partenariats (Kongsberg ou Joint Stock),

- sécurisation de la logistique et travail sur le fonds de roulement via l’optimisation des stocks et du profil de paiement des clients,

- désendettement avec objectif d’un effet de levier inférieur à 0,5 à fin 2026,

- innovation fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories, et focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI, cortAIx et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec, à fin juin, une dette ramenée à 3,4 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre opérationnel redevenu positif à 499 M€.

Défis

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Retour à la croissance attendu au 2nd semestre pour l’activité Cyber, en fin de restructuration;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 8,1% et un résultat net en gain de 1%, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, objectifs 2025 relevés : carnet de commandes supérieur aux ventes, attendues en hausse de 6 à 7% et montée de la marge opérationnelle à 12,2-12,4% ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte et politique de distribution de 40% du résultat.