La valeur du jour à Paris - TP : un analyste réduit légèrement sa cible de cours

(AOF) - TP (+2,04%, à 74,08 euros) se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 et se dirige vers une quatrième séance consécutive de hausse. Toutefois, depuis la publication de ses résultats du premier semestre 2025, le 31 juillet dernier, le titre accuse encore un repli de 15,31%, ou de 12,66% depuis le 1er janvier. Rien que sur la séance qui a suivi les comptes du premier semestre, le titre de l’ex- Teleperformance avait chuté de plus de 20 %.

Sur l'exercice 2025, le groupe anticipe désormais une croissance de l'activité dans le bas de la fourchette initiale d'objectif de + 2% à + 4%. Le groupe mise toujours sur une marge d'Ebita courant entre 15,0 % et 15,1%, à taux de change constants, ainsi que sur une forte génération de cash-flow net de l'ordre de 1 milliard d'euros hors éléments non récurrents.

L'ajustement à la baisse des perspectives annuelles du groupe a contraint TP Icap Midcap à revoir ses estimations. " Le Plan Future Forward à horizon 2028 présenté en juin 2025 est concret sur les investissements mais bien plus théorique sur les leviers de croissance et le potentiel de réappréciation de la marge au-delà de 2028 ", explique la banque d'affaires qui est restée à Conserver sur le titre TP, mais a abaissé de 92 à 91 euros son objectif de cours.

" Pour mémoire, nous avions ajusté nos estimations de MopC (marge opérationnelle courante) sur le fondement des investissements annoncés dans la transformation et l'IA (200 millions d'euros par an soit 800 millions d'euros sur 4 ans). Nous supposons 14% de MopC en 2026 et 2027 et une MopC de 15% en 2028 sous la guidance du groupe (15,5%) ", fait savoir TP Icap Midcap.

Sur ce semestre, le groupe spécialisé dans les centres d'appels a dévoilé des résultats décevants. TP a généré un résultat net part du groupe de 249 millions d'euros, contre 291 millions un an plus tôt. Son Ebita courant s'est affiché à 697 millions d'euros, proche des 703 millions du premier semestre 2024. Quant au chiffre d'affaires, il n'a progressé que de 0,8%, à 5,1 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année sur " fond d'environnement macroéconomique volatil ".

Pour TP Icap Midcap, " ces résultats au premier semestre de TP sont ressortis sous les attentes et traduisent des fortunes diverses entre les Core Services et le Services Spécialisés, au-delà de la perturbation liée aux effets de change ".

- Leader mondial des solutions digitales intégrées, créé en 1978 ;

- Chiffre d’affaires de 10,3 Mds€ provenant de 2 branches : pour 85,5 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Modèle d’affaires « Cube » fondé sur 3 piliers : construction d’adjacences métiers, offre d’expertises industrielles approfondies et accélération de la croissance de géographies complémentaires ;

- Capital éclaté, Daniel Julien détenant 2,1 % des actions et Groupe Saham 3,8 %, Moulay Hafid Ellamy présidant le conseil de administrateurs et Daniel Julien assurant la direction générale assisté de Thomas Mackenbrock, futur directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement « High Touch-High Tech » combinant croissance interne et acquisitions au service d’une verticalisation par secteur et par marché,

- volontarisme dans le déploiement de nouveaux sites à l’international avec maintien de l’offre de télétravail (70 % des effectifs) et réduction d’1/3 des effectifs en France,

- rapidité des intégrations : après celle de Majorel, n° 1 mondial des solutions digitales pour entreprise (90 M€ de synergies en 2024, 150, voire 180 M€ attendues en 2025), lancement de synergies pour ZP, spécialiste des solutions linguistiques, consolidé depuis le 1 er février,

- innovation financée à plus de 200 M€ par an :

- déclinée en plateformes : structuration par le TAP (technologie, analyse des données, excellence des process) pour l’harmonisation de l'architecture des systèmes, déploiement de solutions expertes (expérience client omnicanal, modèles prédictifs…) et plateforme Cloud Campus d’interactions avec les clients,

- agressive dans les domaines des intelligences émotionnelle et artificielle : 100 M€ d’investissements, 62 000 programmes de formationen interne, 80 projets d'IA lancés au 1er trimestre, partenariats -commerciaux avec Ema et Parloa, experts en IA agentique, et avec Sanas, expert en compréhension des conversations en temps réel ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2040 :

- 2030 : réduction de 56,7 % des émissions directes et de 27,5 %, des émissions scope 3,

- focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines,

- lancement d’emprunts verts ;

- Agilité financière maintenue : capitaux propres de 4,6 Md€, effet de levier de 1,9 pour une dette notée « investiment grade » et autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Sensibilité du résultat opérationnel à la parité du dollar (monnaie de compte de 31 % des revenus), des monnaies philippine, brésilienne, argentine et de l’euro (44 % des revenus) ;;

- Attente de la présentation stratégique le 18 juin, les investisseurs, estimant, depuis 3 ans, insuffisante la réponse du groupe à la concurrence multiforme -délocalisations déflationnistes dans l’activité de centres d’appels et solutions d’intelligence artificielle ;

- Après une hausse de 2,1% des revenus à fin mars, objectifs 2025 confirmés : chiffre d'affaires en accélération au 2 nd semestre et en hausse de 3 à 5 % et marge opérationnelle au moins maintenue :

- Dividende record en hausse à 4,2 € (48 % de résultat net distribué).