La valeur du jour à Paris - TotalEnergies pèse sur le CAC 40 : chute des marges de raffinage et des cours de pétrole

(AOF) - TotalEnergies (-4,06% à 59,95 euros) occupe la dernière place du CAC 40 en raison de la chute de ses marges de raffinage au troisième trimestre et de l'accélération de la baisse des cours de l’or noir depuis hier soir. Le groupe pétrolier indique ainsi que son indicateur de marge de raffinage européen est ressorti sur cette période à 15,4 dollars par tonne contre 100,6 dollars par tonne, un an auparavant. Il s'élevait au second trimestre à 44,9 dollars par tonne. Sur ce troisième trimestre, le prix moyen de vente "liquides" est passé de 78,9 à 77 dollars par baril sur un an.

Dans le même temps, sur ce trimestre, TotalEnergies signale que le prix moyen du Brent s'établit à 80,3 dollars contre 85 dollars au trimestre précédent et 86,7 dollars il y a un an à la même période.

Au troisième trimestre, la production d'hydrocarbures de TotalEnergies est attendue à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour, "bénéficiant de la montée en puissance du projet Mero 2 au Brésil, compensant partiellement les arrêts non planifiés sur Ichthys LNG et pour des raisons de sécurité en Libye".

"Les résultats de l'exploration-production reflèteront la baisse de valorisation des liquides compensée par la hausse des prix du gaz", a précisé le groupe dirigé par Patrick Pouyanné.

Le prix moyen de vente gaz est passé en un an de 5,47 à 5,78 dollars par Mbtu. Les résultats de l'aval sont attendus en fort repli en raison "de la très forte baisse des marges de raffinage en Europe et dans le reste du monde".

Les résultats de Integrated LNG sont anticipés à plus de 1 milliard de dollars, dans un contexte de faible volatilité des marchés et de baisse de la production pour maintenance non planifiée sur Ichthys LNG.

Les résultats de Integrated Power sont anticipés globalement en ligne avec ceux du deuxième trimestre.

En outre, le conflit au Moyen-Orient continue d'impacter l'action Total Energies comme les autres valeurs pétrolières (Esso, Shell, BP). Selon une information diffusée par le Washington Post dans la soirée de lundi, Israël ne devrait pas frapper les installations pétrolières lors de sa réplique à l'attaque iranienne.

Sur le marché des matières premières, le Brent décroche de 1,41% à plus de 74 dollars et le WTI perd plus de 1,80% à plus de 70 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS