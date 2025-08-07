 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 727,15
+1,21%
La valeur du jour à Paris - STMicroelectronics recule, menacé par une taxe américaine de 100% sur les puces et semi-conducteurs
information fournie par AOF 07/08/2025 à 10:45

(AOF) - STMicroelectronics (-1,13% à 21,06 euros) signe une des plus fortes baisses au sein de l'indice CAC 40. Le titre se replie ce jeudi au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une taxe de 100% appliqué au secteur des puces et semi-conducteurs. Même effet pour le groupe allemand Infineon qui cède 1,75% à Francfort. Le président américain n'a pas encore dévoilé la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. Pour le fabricant franco-italien de puces électroniques, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle après sa performance décevante au second trimestre.

Sur cette période, STMicroelectronics a enregistré une perte nette de 97 millions de dollars, contre un profit de 353 millions de dollars, un an plus tôt à la même époque. Il a également essuyé une perte d'exploitation de 133 millions de dollars, contre un bénéfice de 375 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a reculé de 14,4%, à 2,77 milliards de dollars.

" Nous allons mettre d'importants droits de douane sur les puces et semi-conducteurs autour de 100 %. Mais c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui les fabriquent aux États-Unis ", a déclaré Trump depuis la Maison Blanche, devant des journalistes.

Le locataire de la Maison Blanche a cité l'exemple d'Apple, en présence du patron de la marque à la pomme Tim Cook : " Si vous construisez aux États-Unis, ou si vous vous êtes engagés à construire aux États-Unis, il n'y aura pas de frais ". Apple fait partie des sociétés exemptées de taxes car la multinationale américaine prévoit 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis pour y fabriquer des " composants stratégiques présents dans ses produits ".

Le chef d’État américain a lancé un avertissement aux entreprises du secteur qui ne respecteraient pas leur engagement : " si celles ayant promis d'installer leur production aux États-Unis ne joignaient pas les actes à la parole, Washington les ferait payer ultérieurement, c'est une garantie ". L'administration Trump les sanctionnerait alors avec des taxes plus conséquentes.

Selon des données du département américain du Commerce, les États-Unis ont produit l'an dernier environ 12% des semiconducteurs vendus à travers le monde, contre 40% en 1990.

En outre, le géant taïwanais du secteur TSMC grimpe de presque 5% à la Bourse de Taipei, après avoir appris qu'il serait aussi épargné par cette nouvelle surtaxe américaine. " Étant donné qu'il est le principal exportateur de Taïwan, et qu'il dispose d'usines aux États-Unis, TSMC est exempté ", a déclaré Liu Chin-ching, directeur du Conseil national de développement taïwanais.

En mars dernier, TSMC avait annoncé qu'il investirait aussi 100 milliards de dollars aux États-Unis pour y construire des usines.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

INFINEON TECHNOLOGIES
34,5650 EUR XETRA +0,73%
STMICROELECTRONICS
21,2450 EUR Euronext Paris -0,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2025 à 10:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

