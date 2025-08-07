La valeur du jour à Paris - STMicroelectronics recule, menacé par une taxe américaine de 100% sur les puces et semi-conducteurs

(AOF) - STMicroelectronics (-1,13% à 21,06 euros) signe une des plus fortes baisses au sein de l'indice CAC 40. Le titre se replie ce jeudi au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une taxe de 100% appliqué au secteur des puces et semi-conducteurs. Même effet pour le groupe allemand Infineon qui cède 1,75% à Francfort. Le président américain n'a pas encore dévoilé la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. Pour le fabricant franco-italien de puces électroniques, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle après sa performance décevante au second trimestre.

Sur cette période, STMicroelectronics a enregistré une perte nette de 97 millions de dollars, contre un profit de 353 millions de dollars, un an plus tôt à la même époque. Il a également essuyé une perte d'exploitation de 133 millions de dollars, contre un bénéfice de 375 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a reculé de 14,4%, à 2,77 milliards de dollars.

" Nous allons mettre d'importants droits de douane sur les puces et semi-conducteurs autour de 100 %. Mais c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui les fabriquent aux États-Unis ", a déclaré Trump depuis la Maison Blanche, devant des journalistes.

Le locataire de la Maison Blanche a cité l'exemple d'Apple, en présence du patron de la marque à la pomme Tim Cook : " Si vous construisez aux États-Unis, ou si vous vous êtes engagés à construire aux États-Unis, il n'y aura pas de frais ". Apple fait partie des sociétés exemptées de taxes car la multinationale américaine prévoit 100 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis pour y fabriquer des " composants stratégiques présents dans ses produits ".

Le chef d’État américain a lancé un avertissement aux entreprises du secteur qui ne respecteraient pas leur engagement : " si celles ayant promis d'installer leur production aux États-Unis ne joignaient pas les actes à la parole, Washington les ferait payer ultérieurement, c'est une garantie ". L'administration Trump les sanctionnerait alors avec des taxes plus conséquentes.

Selon des données du département américain du Commerce, les États-Unis ont produit l'an dernier environ 12% des semiconducteurs vendus à travers le monde, contre 40% en 1990.

En outre, le géant taïwanais du secteur TSMC grimpe de presque 5% à la Bourse de Taipei, après avoir appris qu'il serait aussi épargné par cette nouvelle surtaxe américaine. " Étant donné qu'il est le principal exportateur de Taïwan, et qu'il dispose d'usines aux États-Unis, TSMC est exempté ", a déclaré Liu Chin-ching, directeur du Conseil national de développement taïwanais.

En mars dernier, TSMC avait annoncé qu'il investirait aussi 100 milliards de dollars aux États-Unis pour y construire des usines.