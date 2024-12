La valeur du jour à Paris STMicroelectronics dans le creux de la vague en 2024

(AOF) - Lanterne rouge du CAC 40 cette année, STMicroelectronics perd plus de 46% à 24,315 euros, même s’il s’adjuge aujourd’hui 1,8% dans le sillage de la bonne performance boursière de plusieurs grands noms du secteur hier aux Etats-Unis, dont Nvidia. Le groupe franco-italien a lancé 3 avertissements depuis le 1er janvier et a décalé de 3 ans à 2030 sa cible de 20 milliards de revenus, fin novembre. Cette année, le fabricant de semi-conducteurs a été principalement pénalisé par une demande plus faible que prévu pour ses produits destinés aux secteurs automobile et industriel.

" Pour l'exercice 2024, le point médian des perspectives se traduit par un chiffre d'affaires d'environ 13,27 milliards de dollars, en baisse de 23,2 % en variation annuelle, se situant dans la partie inférieure de la fourchette indiquée au trimestre précédent, ainsi que par une marge brute légèrement en dessous de ce qui avait été indiqué, " a déclaré fin octobre le PDG, Jean-Marc Chéry.

STMicroelectronics est par ailleurs plus pessimiste sur son activité à plus long terme en raison notamment d'un marché cible moins dynamique que prévu et d'une croissance des véhicules électriques plus faible qu'attendu. Le groupe technologique cible désormais un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars d'ici 2030, contre 2027. Pour 2027-2028, il table sur des revenus autour de 18 milliards de dollars.

Le groupe franco-italien vise en outre une marge brute, une mesure de la rentabilité très suivie dans le secteur, de 44% à 46% en 2027-2028 et d'environ 50% d'ici 2030. Ce dernier objectif était antérieurement prévu pour 2027. De son côte, la marge d'exploitation est prévue entre 22% et 24% en 2027-2028 et à au moins 30% d'ici 2030.

