La valeur du jour à Paris Stellantis soutenu par une activité commerciale dynamique aux États-Unis

(AOF) - Stellantis (+ 6,88 %, à 8,695 euros) est particulièrement entouré en bourse au lendemain d’un gain de déjà 3,35 %. Le titre poursuit donc son rebond, bien aidé par l’annonce d’une bonne dynamique commerciale aux États-Unis sur les trois derniers mois, en particulier en septembre, comme le laissait entendre le directeur général du groupe il y a quelques semaines. Au cours du troisième trimestre, le constructeur automobile multi-marques a écoulé 324 825 véhicules au pays de l’Oncle Sam, soit une progression de 6 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Autre donnée positive pour le groupe, rien que le mois dernier, les ventes aux États-Unis ont augmenté de 16 %, révélant une accélération sur le dernier mois du trimestre. Cette performance est de bon augure pour la fin d'année.

Stellantis précise que ses ventes ont augmenté grâce aux marques Jeep, Ram, Chrysler et Fiat, ce qui a permis au groupe d'enregistrer, en septembre, sa plus forte part de marché mensuelle aux États-Unis en 15 mois.

Dans le détail, sur la période de juillet à septembre, les ventes de Jeep ont progressé de 11 %, tandis que celles de Ram ont connu une croissance de 26 %. Les augmentations les plus notables ont été enregistrées par Dodge et Chrysler avec des bonds respectifs de 44 et 51 %.

Ces données favorables font écho aux propos tenus par Antonio Filosa le 11 septembre dernier, qui avaient rassuré les investisseurs. Lors de la " Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025 " le nouveau directeur général de Stellantis avait indiqué que son groupe enregistrait des progrès sur ses trois priorités des prochaines années : la croissance de l'activité, une exécution industrielle irréprochable et l'augmentation des profits. Antonio Filosa avait même précisé : " notre objectif le plus urgent est de renverser la tendance en matière de génération de trésorerie " et pour y parvenir, l'un des leviers est l'augmentation des revenus.

Le directeur général avait même souligné que le groupe revenait à une situation de stocks sains aux États-Unis.

En revanche, la situation en France est moins reluisante. Mercredi, selon la Plateforme Automobile, les immatriculations de voitures particulières neuves du groupe Stellantis n'ont que très légèrement progressé de 0,97 % en septembre, à 36 071 unités. Sur les neuf premiers mois de l'année, elles s'affichent en repli de 9,47 %, à 320 033 unités.

En outre, des fermetures temporaires d'usine sont attendues sur deux sites en France (Mulhouse et Poissy) afin d'ajuster la production à un marché compliqué en Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial -3 ème américain avec 7,8 % de parts de marché et 2 ème européen avec 16,4 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 156,9 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement dans les Amérique (50 %) et en Europe (38 %) ;

- Ambition : adaptation du groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules (positions mondiales dans les véhicules électriques) via la transformation digitale et la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) ;

- Capital détenu minoritairement par 4 actionnaires forts: le holding de la famille Agnelli Exor pour 15,16 %, la famille Peugeot pour 7,56 %, le chinois Dongfeng pour 1,86 % et BPI France pour 6,50 %, John Elkann étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires repensé pour retrouver la croissance en 2025 :

-simplification de l’organigramme et délégation accrue des pouvoirs décisionnaires aux dirigeants des régions,

- optimisation des réglementations CO2 et dialogue « plus soutenu » avec les régulateurs et gouvernements,

- réduction des stocks des concessionnaires et collaboration accrue avec des derniers,

- dialogue en amont avec les fournisseurs pour anticiper la résolution des problèmes,

- priorisation des lancements stratégiques au nombre de 10 aux Etats-Unis,

- lancement de plateforme multi-énergies (moteurs thermiques, hybrides ou électriques) donnant plus de choix aux clients,

- identification des activités à forte croissance, telles Pro One visant le 1 er rang mondial des véhicules commerciaux ou les activités de financement,

- sécurisation de l’écosystème des batteries avec 5 giga-entreprises,

- innovation fondée sur 4 piliers – l’électrification, la hausse à 400 GWh de la capacité des batteries hydrogènes, l’offre de véhicules intelligents ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2038 :

- objectif intermédiaire 2030 d’un recul des émissions de 50 %, vs 2021,

- nouvelle division d’économie circulaire visant 2 Mds€ de chiffre d’affaires,

- investissements spécialisés -mine de cuivre « durable » Los Azules en Argentine, géothermie pour les sites allemands… ;

- Retombées du partenariat avec Archer dans la production d’hélicoptères électriques eVTOL) et intégration de Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Situation financière dégradée : autofinancement libre négatif de 6 Mds€, liquidités industrielles disponibles revenues à 49,5 Mds€ et 61,3 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Défis

- Détérioration du marché mondial accrue par l’avancée chinoise dans les véhicules électriques et la « fermeture douanière » des Etats-Unis mais capacité à surperformer le marché mondial ;

- Nomination d’un directeur général d’ici la fin du semestre ;

- Interrogations sur la stratégie européenne, le groupe ayant été contraint par ses salariés américains à investir 5 Mds$ aux Etats-Unis pour limiter l’impact des futurs droits de douane sur le Mexique et le Canada (pays d’assemblage de 40 % des véhicules vendus aux Etats-Unis) ;

- Après un repli de 70 % du résultat net 2024, objectif d’une progression des ventes, d’’une marge opérationnelle « à 1 chiffre » et d’un autofinancement industriel positif ;

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » :

- doublement des revenus dont un quadruplement dans le haut de gamme, ¼ réalisé hors Europe et Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et 1/3 dans les ventes en ligne,

- stratégie software de 20 Mds de chiffre d’affaires et environ 40 % de marge brute ;

- Dividende 2024 en baisse à 0,68 €.