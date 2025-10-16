La valeur du jour à Paris Sartorius Stedim Biotech très entouré après des bons résultats et des objectifs relevés

(AOF) - Sartorius Stedim Biotech (+11,37%, à 207,10 euros) est particulièrement recherché après la publication de résultats en hausse sur les neuf premiers mois de l’année, assortie d’objectifs annuels relevés. Le groupe table désormais sur le hausse de la fourchette de ses prévisions. Dans son communiqué de presse, le partenaire de l’industrie biopharmaceutique indique avoir "poursuivi sa croissance dynamique en augmentant considérablement son chiffre d’affaires et sa rentabilité au cours des trois premiers trimestres de l’exercice".

Sur la période, les revenus ont augmenté de 8,2%, à 2,195 milliards d'euros, contre une progression de 5,2%, à 1,767 milliard d'euros, au premier semestre, révélant une franche accélération de la croissance des revenus sur le seul troisième trimestre.

En outre, l'Ebitda courant s'est installé 683,1 millions d'euros entre janvier et septembre, soit une hausse de 21%, après avoir connu une augmentation de 11,9%, à 527,3 millions d'euros, sur les six premiers mois de l'année. La marge d'Ebitda courant 9 mois a progressé de 3,3 points à 31,1%.

Pour RBC Capital, la croissance des revenus est conforme aux prévisions de ses analystes, grâce notamment aux revenus récurrents dans toutes les régions. En revanche, la marge d'Ebitda est supérieure aux attentes, selon la banque d'investissement.

Sartorius Stedim Biotech a également dévoilé une forte amélioration de son bénéfice net à 218,3 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre 129,5 millions d'euros un an plus tôt, soit un bond de 68,5%.

Des perspectives affinées à la hausse

Outre ces excellents résultats, la société a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Sartorius Stedim Biotech vise désormais des revenus en hausse de 9%, contre une progression de 7% auparavant avec une marge de plus ou moins 2%. Au niveau de la rentabilité, la marge d'Ebitda courant est attendue à environ 31%, alors qu'auparavant elle était prévue entre 30 et 31%.

Ces révisions à la hausse ont été particulièrement bien accueillies, même si elles étaient prévisibles souligne RBC Capital. Les analystes de la banque d'investissement ont toutefois noté que l'effet de change a été plus négatif plus que prévu. RBC Capital a confirmé sa recommandation à Surperformance sur le titre Sartorius Stedim Biotech, avec un objectif de cours de 230 euros.

Chez Jefferies, les analystes sont du même avis et sont restés à l'Achat, en visant 229 euros, en indiquant que le groupe a publié des "résultats neuf mois robustes avec des marges au-dessus des attentes et vise désormais le haut de la fourchette de ses objectifs".

