La valeur du jour à Paris - Sanofi lanterne rouge du CAC 40, les résultats d'efficacité de l'amlitelimab déçoivent

(AOF) - Sanofi dévisse de 10,02% à 77,49 euros et ferme la marche du CAC 40 depuis l'ouverture. Si l'amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 Coast 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique (maladie cutanée), les analystes sont déçus par les résultats d'efficacité. Les résultats de l'étude étaient particulièrement attendus. L'amlitelimab est considéré comme le successeur de Dupixent, rappelle Oddo BHF. Ce dernier est le médicament phare de Sanofi.

Oddo BHF souligne que les résultats de l'étude confirment le potentiel de l'amlitelimab en tant que traitement de la dermatite atopique pouvant être administré seulement quatre fois par an. " En revanche au niveau de l'efficacité de la molécule, nous pouvions certainement espérer une plus forte différence par rapport aux premiers résultats observés en phase 2 mais aussi afin de rivaliser avec Dupixent chez les patients ayant des formes plus sévères", fait remarquer l'analyste. UBS ajoute qu'elle semble moins efficace que d'autres traitements biologiques commercialisés pour la dermatite atopique.

Oddo BHF signale que le consensus s'élevait à 2,4 milliards de dollars pour le pic de ventes.

UBS estimait la semaine dernière que les attentes du marché dans le scénario de base sont une efficacité similaire à celle de Dupixent, avec la possibilité d'une fréquence de traitement moins élevée pour maintenir l'effet thérapeutique.

Dans sa note, la banque suisse indiquait que les premiers résultats de phase 3 sur l'amlitelimab constituaient un catalyseur essentiel pour les investisseurs. " Cela est perçu comme le début d'un actif potentiel de plateforme en immunologie qui pourrait remplacer une part significative des profits du Dupixent ", ajoutait l'analyste. Le Dupixent devrait atteindre un pic de vente d'au moins 16 milliards de dollars dans la dermatite atopique et d'au moins 22 milliards pour toutes les indications.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial et 1er européen, créé en 1994 ;

- Ventes de 41,1 Mds€ provenant de 7 divisions : l’immunologie pour 33 %, les maladies rares pour 14 %, la neurologie pour 1 %, l’oncologie pour 2 %, les vaccins pour 4 % et les autres médi-caments (Lantus, Toujejo, Lovenox, Plavix, Thymoglobulin ,Praluent…) pour 46 % ;

- Part croissante des Etats-Unis (45 %) et du reste du monde (27 %) devant l’Europe (18 %);

- Ambition : positionnement d’une biopharmaceutique fondée sur la science, focalisée sur les médicaments & vaccins innovants, maintenant sa place de n° 1 mondial dans les vaccins et visant celle de n° 1 mondial en immunologie ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal -9,4 % des actions avec 16,95 % des droits de vote- et les salariés -2,6 %), Frédéric Oudéa présidant le conseil de 17 administrateurs, Paul Hudson étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation du capital en 4 parts : croissance organique, croissance externe, hausse continue, depuis 30 ans, du dividende puis rachats d’actions,

- productivité via la R&D et, dans les usines, via le digital (2 Mds€ d’économies),

- restructuration du portefeuille :

-enrichissement en produits biologiques,

- réduction d’1/3 des familles de produits en 2025, vs 2020, via les cessions de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, et des marques Aspégic, Kardégic,

- recherche focalisée sur 5 domaines : immunologie & inflammation avec objectif de devenir n° 1 mondial, oncologie, neurologie (scléroses…, maladies hématologiques rares & maladies rares puis vaccins, avec près de 100 projets en cours,

- innovation :

- développée en collaboration : Regeneron, Kymera, Teva, SKbioscience…,

- accélérée par les acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab, WhiteLab genomics - et les partenariats -Ventyx, RadioMedix, MeiraGTx…,

- soutenue par les plateformes : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie artificielle… ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone en 2030 :

- 2030 : 100 % de consommation d’électricité durable contre 50 % en 2021,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;

- lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Succès des 9 lancements 2024 apportant 11 % des ventes (ALTUVIIIO, Beyfortus, Cablivi…);

- Bilan sain avec un autofinancement libre de 6 Mds€ et une dette nette de 8,8 Mds€.

Défis

- Poursuite de la réduction de la dépendance à l’égard du Duxipent (29 des ventes) et sensibilité du résultat aux variations de changes ;

- Suivi des 5 médicaments « prioritaires » : Beyfortus, Amcenestrant (cancer du sein) en forte hausse, Fitusiran et Efanesoctocog (hémophilie) puis tolébrutinib (sclérose en plaques) ;

- Force du pipeline :

- en 2024, 5 résultats positifs en phase 3 : fitusiran, Dupixent, rilzabrutinib, tolebrutinib et Sarclisa et prochains lancements de phase 3 pour le Duvakitug et le SPO202,

- 2025 : 6 résultats de phase 3 et 7 attentes d’autorisation réglementaire,

- Après la cession de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines et compléments alimentaires ou minéraux ;

- Après des performances supérieures aux prévisions, objectifs 2025 : hausse des revenus proche de &0 % et fort rebond du bénéfice par action, dans le base de la fourchette 10 %-20 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,92 € et programme de 5 Mds€ de rachat d’actions.