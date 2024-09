La valeur du jour à Paris - Sanofi : la cession de la division santé grand public se précise

(AOF) - Sanofi (-0,39% à 103,28 euros) a reçu deux offres de rachat pour sa division de santé grand public, selon Bloomberg. Ces offres émaneraient des fonds de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice et PAI Partners, et le groupe pharmaceutique français serait prêt à prendre une décision définitive dans les jours à venir. La cession annoncée en octobre 2023 viserait à créer "deux entités, chacune mieux équipée pour poursuivre sa propre stratégie commerciale, allouer ses ressources et son capital".

Selon Bloomberg, les deux propositions présentées pourraient valoriser l'entité, baptisée Opella, à 15 milliards d'euros ou plus. L'activité Santé Grand Public affichait en 2023 5,2 milliards d'euros de revenus.

" Si les offres proposées ne sont pas jugées suffisamment attrayantes par Sanofi, le groupe pourrait décider d'un spin off en vue d'une introduction en Bourse, c'est ce que les propos du directeur général tenus auprès de Reuters en début de semaine laissaient entendre ", explique Invest Securities. " Nous gardons toutes les options ouvertes, y compris une cotation et une vente, pour maximiser la création de valeur pour tous nos actionnaires " avait déclaré Paul Hudson à l'agence de presse.

Selon l'annonce initiale, la cession devrait avoir lieu au plus tôt au quatrième trimestre 2024 et se ferait via la création d'une entité cotée en bourse, dont le siège sera en France.

Opella représentait au deuxième trimestre 2024 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur 10,7 milliards de chiffre d'affaires total (contre 3,3 milliards pour le produit phare Dupixent). Cette activité était soutenue par l'acquisition en 2023 de Qunol, une marque américaine spécialiste du " vieillissement en bonne santé ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.