La valeur du jour à Paris - Safran s’envole en Bourse après un relèvement de ses objectifs 2028

(AOF) - Porté par une dynamique soutenue dans la défense, l'équipementier aéronautique (+7,39% à 330,40 euros) caracole en tête de l’indice CAC 40 dans le sillage de sa performance annuelle. Le résultat net ajusté part du Groupe atteint 3 174 MEUR, en hausse de 3,45% sur un an. Le bénéfice net par action s’établit à 7,60 EUR, contre 7,37 EUR en 2024, soit une progression de 3,12%.

De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 31 329 MEUR, en hausse de 14,7% par rapport à 2024. Cette croissance est tirée par la forte reprise du trafic aérien, une activité après-vente particulièrement dynamique (+21,0% pour les activités de services moteurs civils) et une production record de moteurs LEAP (1 802 unités, +28%).

L'EBITDA progresse de 16,63% à 6 318 MEUR, contre 5 417 MEUR un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ajusté s'élève à 5 197 MEUR, en hausse de 26%, portant la marge à 16,6% du chiffre d'affaires, en amélioration de 150 points de base par rapport à 2024 (15,1%).

Le cash-flow libre dépasse les attentes pour atteindre 3 921 MEUR, en hausse de 23% par rapport aux 3 189 MEUR générés en 2024. Cette performance s'explique par la solidité des flux opérationnels, une gestion efficace du besoin en fonds de roulement (+1 070 MEUR) et ce malgré une hausse des investissements à 1 800 MEUR, contre 1 543 MEUR en 2024.

"2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense", a déclaré Olivier Andriès, Directeur Général de Safran . "La marge opérationnelle s'est améliorée de 150 points de base pour s'établir à 16,6% du chiffre d'affaires et la génération de trésorerie a atteint 3,9 MdsEUR, alors même que des investissements significatifs [...] ont été réalisés", résume le dirigeant.

Pour l'exercice 2026, Safran vise une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 12% et 15%, un résultat opérationnel courant compris entre 6,1 et 6,2 MdsEUR, et un cash-flow libre entre 4,4 et 4,6 MdsEUR, intégrant un impact négatif estimé de 470 MEUR lié à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés.

Le groupe relève sensiblement ses objectifs à horizon 2028 : croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires portée à environ 10% (contre 7 à 9% auparavant), résultat opérationnel courant attendu entre 7,0 et 7,5 MdsEUR (contre 6,0 à 6,5 MdsEUR), et cash-flow libre cumulé d'environ 21 MdsEUR sur la période 2024-2028 (contre 15 à 17 MdsEUR auparavant).

Des analystes sereins sur le titre

Berenberg a confirmé son conseil "achat" sur le titre après ces résultats, avec un objectif de cours inchangé à 350 euros. Le broker estime que les données sont globalement en ligne sur le chiffre d'affaires et l'EBIT, et précise que le FCF ressort 7% au-dessus des attentes, soutenu par des avances clients, ce qui compense une performance opérationnelle jugée conforme aux anticipations élevées du marché.

De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "neutre" avec un objectif de cours inchangé à 285 euros. Si l'analyste indique privilégier Rolls-Royce dans le secteur, il rappelle que Safran reste "une action de qualité" bénéficiant d'un TCAC du BPA 2024-2028e d'environ 17% et d'un rendement attractif pour l'actionnaire.

Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre Safran, avec un objectif de cours inchangé à 360 euros, saluant aussi des résultats en ligne avec les attentes et une bonne surprise sur le flux de trésorerie. La note met en avant le relèvement des objectifs 2028 avec le résultat opérationnel courant attendu entre 7 et 7,5 MdsEUR et un flux de trésorerie cumulé 2024-2028 d'environ 21 milliards d'euros, présenté comme "un élément clé positif".

Enfin, Saïma Hussain, qui suit la valeur pour AlphaValue, évoque aussi des résultats "globalement conformes aux attentes" et met en avant les prévisions 2026 qui "témoignent de la vigueur continue des marchés de l'après-vente civil et de la défense". Globalement, "une exécution solide, une forte génération de trésorerie et des ambitions à moyen terme revues à la hausse devraient soutenir les révisions à la hausse ; nous prévoyons une réaction positive du marché", conclut-elle.

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- forte montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62 % en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38 % en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille et gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus,

- soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France,

- répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, une situation nette de 1,8 Md€, un autofinancement libre de 1,8 Mds€ et trésorerie de 6,7 Mds€.

Défis

- Intégration depuis le 1 er août des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins qui devraient contribuer au bénéfice global dès 2025 ;

- Préparation à l’instauration de droits de douane américains : ajustement des flux logistiques, recours aux zones franches et aux entrepôts sous douane, hausse des prix de vente… ;

- Après une hausse de 13,2 % des ventes et de 11 % du bénéfice net affecté par la surtaxe française au 1er semestre, objectifs 2025 relevés (hors impact des tarifs américains) : hausse de 10-12 % des revenus, résultat opérationnel de 5-5,1 Mds€ et autofinancement libre de 3,4-3,6 Mds€ ;

- Attente d’un relèvement, en octobre, des anticipations 2028 : doublement des livraisons de moteur LEAP, résultat opérationnel de 6-6,5 Mds€ et autofinancement libre cumulé de 15 0 3,6 Mds€ :

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.