La valeur du jour à Paris Renault : une sortie de route inattendue

(AOF) - Renault (-16,17 %, à 34,58 euros) chute en bourse après la présentation de ses résultats financiers préliminaires du premier semestre et la réduction de ses objectifs financiers annuels. Cette contreperformance affecte logiquement d'autres acteurs du secteur comme Stellantis , ou Forvia et Valeo chez les équipementiers. Sur les six premiers mois de l’année, le constructeur automobile a dégagé un chiffre d’affaires de 27,6 milliards d’euros, en croissance de 2,5 %. Parallèlement, la marge opérationnelle s’est élevée à 6 % des revenus et le free cash-flow a atteint 47 millions d’euros.

Ce dernier inclut une variation de besoin en fonds de roulement significativement négative estimée à environ -900 millions d'euros, hors effet d'impôts.

L'activité des six premiers mois de l'année, explique le groupe, a été affectée par un mois de juin nettement moins bon que prévu. Il a été marqué par des volumes légèrement en deçà des attentes et une pression commerciale accrue (liée à la poursuite de la baisse du marché retail et une sous-performance de l'activité pour les véhicules utilitaires légers).

Partant, afin de prendre en compte la détérioration du marché automobile, Renault vise désormais une marge opérationnelle autour de 6,5 %, alors qu'elle était précédemment attendue supérieure ou égale à 7 %. En outre, le free cash-flow devrait se situer entre 1 et 1,5 milliard d'euros, contre 2 milliards d'euros ou plus auparavant.

Le titre Renault est logiquement sanctionné après cet avertissement sur résultats. Toutefois, le timing interroge, car le 2 juillet dernier, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le groupe avait confirmé ses objectifs financiers annuels. La banque d'investissement allemande Berenberg soulignait même qu'il s'agissait d'un des rares constructeurs d'automobiles à ne pas les avoir abandonnés ou révisés à la baisse. Ses analystes estiment désormais que le nouvel objectif de marge opérationnelle est atteignable. Ils ont donc confirmé leur recommandation à l'Achat sur le titre Renault, tout en abaissant leur cible de cours de 55 à 48 euros.

Pour la Deutsche Bank, l'avis est toujours à Conserver, et la cible de cours est passée de 55 à 47 euros.

Par ailleurs, le groupe a profité de cette publication pour annoncer la nomination de Duncan Minto, actuel directeur administratif et financier, au poste de directeur général par intérim. De son côté, Jean-Dominique Senard assurera les fonctions de président pendant cette période. Ces nominations interviennent un mois jour pour jour après l'annonce du départ de Luca de Meo, qui devait quitter ses fonctions le 15 juillet. Renault Group a également indiqué que le processus de sélection du nouveau directeur général était d'ores et déjà bien engagé.