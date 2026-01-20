La valeur du jour à Paris - Renault se distingue dans un marché baissier après ses ventes annuelles

(AOF) - Renault (+1,22%, à 31,53 euros) signe la plus forte hausse du CAC 40 dans un marché un repli de 1,15%. Le constructeur automobile français a dévoilé sa performance commerciale 2025 avec des ventes en progression de 3,2%, à près de 2,337 millions d’unités, dans un marché en hausse de seulement 1,6%. Les trois marques du groupe ont d'ailleurs enregistré des performances supérieures à celle du marché.

Dans le détail, la marque au losange a connu une croissance de 3,2%, à 1,628 million de véhicules, Dacia en a écoulé 697 408 unités (+3,1%), tandis qu'Alpine a dépassé pour la première fois de son histoire les 10 000 immatriculations (10 970) soit une progression de 139,2%.

Au niveau des zones géographiques, en Europe, le groupe a vendu 1,608 million d'unités et se retrouve sur le podium des constructeurs automobiles grâce à une solide performance sur le marché des véhicules particuliers, notamment sur le segment C (voitures compactes). En ce qui concerne les véhicules utilitaires, des signes de reprise progressive ont été observés avec un second semestre à -10,6%, contre -29,6% sur les six premiers mois de l'année.

A l'international, la marque au losange a vu ses ventes croître de 11,7%, grâce à une forte augmentation sur ses marchés clés : Amérique latine (+11,3%), Corée du Sud (+55,9%) et Maroc (+44,8%).

La veille, les analystes de Jefferies ont participé à une réunion de pré-clôture au cours de laquelle Renault a réitéré ses objectifs révisés d'une marge ajustée d'environ 6,5%. La confirmation de cet objectif intervient dans un contexte de restockage des concessionnaires plus faible sur un an, pesant sur les ventes en gros, et des effets prix/mix/coûts restant négatifs dans la branche Automobile au second semestre.

Le flux de trésorerie disponible (FCF) est attendu entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Les estimations demeurent inchangées : un Ebit ajusté de 3,67 milliards d'euros, une marge de 6,3% et un FCF de 1,25 MdEUR.

Lors de cette réunion de pré-clôture, Jefferies précise que le responsable des relations investisseurs a réitéré un message de dilution de la marge en raison de la pénétration des véhicules électriques, à la croissance internationale et aux partenariats. Il a également souligné des prises de commandes stables à l'entame de 2026, une reprise encore modeste sur les véhicules utilitaires légers et un focus sur les coûts pour compenser la hausse des matières premières, l'incertitude réglementaire et des vents contraires sur le besoin en fonds de roulement. Jefferies est prudent sur le titre avec un avis à Conserver et un objectif de 39 EUR.

Les analystes d'UBS ont également participé à cette réunion. Ils s'attendent notamment à une poursuite de la normalisation sur 2026. Ils tablent toutefois sur une marge d'Ebit à 5,1%, contre un consensus inférieur à 6%. Ils pensent que le groupe pourrait annoncer un objectif de marge d'Ebit sous les 6%, possiblement dans une fourchette comprise entre 5 et 6%. UBS est à Vendre sur le titre Renault, avec une cible de cours de 28 EUR.

RENAULT GROUP

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (la + vendue au monde), Dacia (Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ; - Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché), Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ; - Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’État français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5,74 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Duncan Minto étant le directeur général par intérim en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Revolution » d’organisation industrielle depuis 2024 en 4 entités : - Horse : véhicules hybrides et à combustion, au financement dopé par l’accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et la prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco, - Ampère : véhicules électriques (1 million visés pour 2031) et logiciels, avec attente d’une ouverture du capital par placement privé et réduction des coûts de 40 % en 2027, - Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest et innovation dans la combustion via hydrogène, - Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance), au lancement visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers (58,5 % des ventes), renforçant les parts de marché et dynamisme des canaux de ventes - agressivité à l’international avec l’International game plan, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et l’Allemagne étant les 5 premiers marchés du groupe, - gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) : - objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030, - économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ; - Montée en puissance des véhicules les + rentables -électriques, hybrides ou pour particuliers ; - Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

=/ Défis /=

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ; - 7 lancements de véhicules en 2025 : Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 en Europe et SUV de segment C à l’international) et 2 restylages (Renault Austral et Espace) ; - Commercialisation volontariste à l’international, avec notamment Grand Koleos et Kardian ;

; - Après la diminution de la participation directe dans Nissan, ramenée à 35,71 %, avec impact négatif de 2,2 Mds€ sur le bénéfice net au 1er trimestre, attente d’un dégagement total ;

- Mi-juillet 2025, le groupe lance un avertissement sur résultats. Les objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow sont abaissés.

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.