La valeur du jour à Paris - Pernod Ricard bondit, anticipant une reprise sur le nouvel exercice

(AOF) - Grimpant de 5,16% à 104,15 euros, Pernod Ricard occupe la première place du CAC 40. Le groupe de vins et spiritueux a dévoilé des résultats annuels en baisse, mais légèrement moins que prévu. Sur l'exercice 2025/2026, il prévoit une amélioration des "tendances du chiffre d'affaires organique" au deuxième semestre. Le premier trimestre est en revanche anticipé en baisse, en raison d'ajustements de stocks des grossistes aux Etats-Unis, de la demande faible et des ajustements de stocks en Chine, de l'impact du changement de politique sur les droits d'accise dans l'état du Maharashtra en Inde.

Une reprise des ventes Duty Free de Cognac en Chine est attendue seulement à partir du deuxième trimestre.

Sur cet exercice 2025/2026, qualifié d'année de transition par Pernod Ricard, le groupe va " se focaliser sur la protection autant que possible de sa marge opérationnelle organique notamment par un strict contrôle des coûts et le déploiement de ses initiatives d'efficacités ".

Le numéro deux mondial des vins et spiritueux souhaite " continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques inférieurs à 900 millions d'euros, une optimisation du besoin en fonds de roulement, et une amélioration de la conversion cash comparée à 2024/2025 ".

" Les résultats supérieurs aux prévisions en matière de flux de trésorerie disponible et les perspectives plus positives (baisse des dépenses d'investissement/investissements stratégiques) sont encourageants, compte tenu du niveau élevé d'endettement, et soutiennent le dividende. ", souligne UBS.

De plus, il prévoit un impact de change significativement négatif.

La société vise aussi à moyen terme (2026/2027 - 2028/2029) une amélioration attendue de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre 3% et 6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.

Elle s'attend à " une hausse de la marge opérationnelle organique soutenue par des mesures d'efficacité de 1 milliard d'euros entre 2025/2026 et 2028/2029, générée par l'optimisation des opérations et la mise en place d'une organisation adaptée ".

Informés des objectifs futurs de son concurrent, vers 10h30, Rémy Cointreau et Diageo voient leur titre progresser respectivement de 4,90% et de 2,29%.

Ralentissement en Chine et aux États-Unis

Les prévisions optimistes de Pernod Ricard contrastent avec sa performance annuelle sur l'exercice 2024/2025. Son chiffre d'affaires s'élève à 10,95 milliards d'euros, soit un repli de 3% en organique et de 5,5% en publié, " du fait d'un impact négatif des taux de change de 277 millions d'euros, principalement dû à la livre turque, au peso argentin et à la roupie indienne ".

En Chine, ses ventes se sont repliées de 21% sur cet exercice, pénalisées par un " environnement macroéconomique difficile et le faible moral des consommateurs ".

Les ventes ont fléchi de 6% aux Etats-Unis, impactées par le moral en berne des consommateurs. Elles sont en recul de 3% sur la zone Amérique. " Les incertitudes prolongées concernant les droits de douane ont impacté les niveaux de stocks des distributeurs en fin d'exercice, qui seront ajustés au cours du prochain exercice ", explique le propriétaire des marques Absolut et Jameson.

Le résultat opérationnel s'élève à 2,95 milliards d'euros, en déclin organique de 0,8% et de 5,3% en publié. La baisse est principalement liée aux effets de change défavorables.

En revanche, le résultat net part du groupe s'élève à 1,626 milliards d'euros, en croissance de 10%, du fait d'une diminution des charges non courantes par rapport à l'exercice 2023/24.

Le free cash flow est en hausse de 18% pour s'élever à 1,133 milliard d'euros grâce notamment à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement permettant une forte amélioration de la conversion en cash.

En parallèle de la publication de ses résultats annuels, Pernod Ricard annonce qu'il proposera un dividende par action de 4,70 euros, égal à celui de 2023/2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 27 octobre 2025.