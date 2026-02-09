La valeur du jour à Paris Novo Nordisk poursuit son rebond, Hims & Hers va arrêter de proposer sa copie du Wegovy oral

(AOF) - Novo Nordisk (+7,87%, à 318,75 couronnes danoises) poursuit sa hausse après un rebond de 5,29% vendredi. Auparavant, le titre avait enchaîné trois relis consécutifs pour une perte cumulée de 15,08%. Si le titre s’offre une belle hausse ce début de semaine, c’est grâce à décision de la société américaine Hims & Hers Health de cesser de proposer l’accès à une copie du Wegovy oral du laboratoire danois.

En outre, Novo Nordisk est également soutenu par la volonté des autorités sanitaires américaines (FDA) de " prendre des mesures décisives pour restreindre l'utilisation des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) de types GLP-1 destinés à des médicaments composés non approuvés ". La Food & Drug Administration ajoute que ces produits font l'objet d'une commercialisation de masse par des entreprises (notamment Hims & Hers et d'autres pharmacies de préparation) comme étant des alternatives similaires aux médicaments approuvés par la FDA.

Jeudi dernier, Hims & Hers Health, une entreprise qui fournit des médicaments sur ordonnance, en vente libre ainsi que des produits de soins personnels, avait annoncé le lancement d'une pilule de Sémaglutide composée contenant le même ingrédient actif que le Wegovy de Novo Nordisk.

En outre, la société proposait ce traitement à 49 dollars le premier mois, puis à 99 dollars les mois suivants, pour cinq mois minimum.

De son côté, Novo Nordisk avait rapidement réagi en indiquant que " l'action de Hims & Hers constitue une préparation magistrale illégale à grande échelle, qui représente un risque important pour la sécurité des patients. Novo Nordisk engagera des actions juridiques et réglementaires afin de protéger les patients, notre propriété intellectuelle et l'intégrité du cadre américain d'approbation des médicaments ".

