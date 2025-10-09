La valeur du jour à Paris Michelin fait le point sur son activité, les analystes craignent une remise en cause des objectifs

(AOF) - Michelin (- 4,34 %, à 29,52 euros) signe la plus forte baisse du CAC 40 : certains analystes craignent une révision à la baisse des objectifs 2025 alors que la société a fait un point sur son activité au troisième trimestre lors d'une conférence téléphonique. Le fabricant de pneumatiques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 22 octobre prochain. Le groupe clermontois table sur des volumes de ventes en repli au troisième trimestre, dans un contexte où quasiment tous les constructeurs automobiles ont lancé des avertissements sur résultats, le dernier en date étant BMW hier.

Repli des volumes d'environ 5%

Michelin a indiqué que l'amélioration séquentielle par rapport aux trois mois précédents est plus faible que prévu et devrait entraîner une baisse globale d'environ 5 % par rapport à l'année précédente.

L'effet prix et l'effet mix devraient être positifs, mais ils devraient rester inférieurs à ceux du premier semestre en raison notamment d'un contexte concurrentiel. Enfin, l'effet de change sera négatif sur le troisième trimestre, à un niveau proche de 5 %.

Pour les pneus destinés aux voitures particulières, aux utilitaires légers et aux deux-roues, le groupe anticipe une stagnation ou une légère baisse du marché mondial des équipements d'origine au troisième trimestre. Dans le détail, le marché chinois devrait ralentir en raison de la hausse des prix, alors que la tendance s'est améliorée en Amérique du Nord par rapport au premier semestre. Enfin, en Europe, le marché de la première monte reste orienté à la baisse.

Le pneumaticien explique que le marché du remplacement a été moins dynamique au cours du troisième trimestre qu'au cours du premier semestre et pourrait au mieux stagner.

Pour la catégorie des poids lourds, le constat n'est guère reluisant. Le marché mondial des équipements d'origine, hors Chine, devrait rester négatif au cours de la période de juillet à septembre. L'Europe a connu une amélioration comme prévu, bien que sur une base de comparaison très faible, alors qu'en Amérique du Nord la demande est extrêmement faible, plus que redouté, en raison des stocks élevés de camions et de la baisse de la production.

Toujours pour les poids lourds, mais sur le marché du remplacement, les marchés de vente directe ont enregistré une croissance, principalement grâce à la poursuite des flux d'importation d'Asie vers l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui a entraîné une hausse des stocks de pneus.

Pour la dernière catégorie, celle des pneus spéciaux et solutions composites/polymères, le marché des équipements d'origine reste " déprimé " dans les activités hors route, explique le groupe clermontois, principalement dans l'agriculture et la construction. Les activités minières et aéronautiques sont quant à elles bien orientées.

Les analystes s'inquiètent pour les objectifs annuels

Pour les analystes de Jefferies, la baisse plus marquée des ventes devrait entraîner une révision à la baisse des prévisions pour l'ensemble de l'exercice. La banque d'investissement américaine note toutefois un point positif : la nette amélioration des volumes au troisième trimestre. Partant, Jefferies a confirmé sa recommandation à Acheter, avec une cible de cours de 43 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de près de 40 % par rapport à la clôture de mercredi.

Chez Oddo BHF, on estime également que ces commentaires sur le troisième trimestre pourraient remettre en cause la guidance annuelle. Les analystes ont toutefois réaffirmé leur avis à Surperformance, mais ont diminué leur objectif de cours de 42 à 36 euros, ce qui laisse encore un potentiel d'appréciation d'environ 16 %.

Points clés

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote, devant les salariés avec 2 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Florent Menegaux présidant la gérance.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des usines en européennes, d’où le maintien de la marge opérationnelle,

- renforcement de la rentabilité en pneus de spécialités, via les cessions au Sri Lanka et en Pologne,

- accélération de la diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique-renforcée par acquisitions de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- fabrication en France des activités à très forte valeur ajoutée,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 3 enjeux -fabrication additive, composites flexibles et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans

- R&D (700 M€ par an dans 9 centres) soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46% en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- accompagnement de la mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

Défis

- Dans un marché mondial en repli (volumes de pneus en repli de 5 % pour le groupe), compensation insuffisante des hausses de prix de vente ;

- Lancement ambitieux en 2025 de pneus en tourisme camionnette et en poids lourds ;

- Objectifs :

- 2025 : bénéfice opérationnel en hausse à + 3,4 Mds€, autofinancement libre de + 1,7 Md€ ;

- 2030 : hausse des ventes de 5 % par an et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Dividende 2024 de 1,38 €.