La valeur du jour à Paris - LVMH plonge en Bourse, les résultats 2025 et les perspectives ne parviennent pas à rassurer

(AOF) - L'action LVMH signe mercredi matin la plus forte baisse de l'indice CAC 40, mais aussi du STOXX Europe 600, entraînant dans son sillage l'ensemble des valeurs du luxe après que le géant du secteur a fait part de résultats annuels globalement en ligne avec les attentes et d'un message jugé prudent pour cette nouvelle année. Autour de 10h30, la valeur - qui sous-performait déjà ses pairs depuis plusieurs mois - décrochait de 7%, affichant les volumes les plus actifs de ce début de journée sur l'indice parisien, qui reculait de 1,1% dans la foulée.

Le numéro un mondial du secteur, propriétaire de nombreuses marques prestigieuses comme Dior, Bvlgari, Givenchy, Chaumet ou Tiffany, a fait état hier soir d'une performance "solide" au titre de son exercice 2025 au vu d'un contexte économique et géopolitique mondial considéré comme "perturbé".

Le groupe français a vu son chiffre d'affaires annuel reculer de 5%, à 80,81 milliards d'euros, un chiffre proche du consensus qui ressortait à 80,65 milliards, avec une décroissance organique des ventes qui s'est établie à 1%.

Son résultat opérationnel courant s'est quant à lui replié de 9%, à 17,75 MdsEUR, au dessus du consensus de 17,15 MdsEUR, donnant une rentabilité opérationnelle de 22%, tandis que le dividende proposé a été maintenu à 13 EUR.

Toujours au coeur de l'attention des investisseurs, la division mode et maroquinerie - qui abrite la griffe phare Louis Vuitton - a vu ses ventes diminuer de 8% en 2025, dont une croissance organique négative de 5%.

Elle aussi très suivie, la branche de vins et spiritueux s'est quant à elle contractée de 9%, à 5,36 MdsEUR (-5% en données organiques).

S'agissant de ses perspectives, le groupe de Bernard Arnault a invoqué un contexte géopolitique et macroéconomique "encore incertain", un message considéré comme prudent et de nature à pousser les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de résultats pour 2026.

"LVMH livre une publication correcte, bien que soutenue par les divisions périphériques", constate Sarah Thirion, analyste chez TPICAP Midcap. "La division phare, mode et maroquinerie, stabilise son "momentum" mais ne réaccélère pas", observe la spécialiste, pour laquelle le consensus va devoir s'ajuster à cette nouvelle donne. "Bernard Arnault a lui-même prévenu "2026 ne sera pas simple" et que le contexte reste "imprévisible et perturbé"", souligne-t-elle dans une note.

"Ce que montrent les résultats pour l'exercice 2025, c'est que la demande mondiale a été faible, en particulier chez la clientèle aspirant à réaliser des achats de luxe, et pas seulement dans le cognac et les spiritueux", réagit de son côté Luca Solca, le spécialiste de la valeur chez Bernstein.

Chez Jefferies, on déplore plus simplement l'absence d'un "moment décisif" ("eureka moment") qui aurait permis au secteur du luxe de sortir de la torpeur dans laquelle il s'est enfoncé ces derniers mois, comme l'illustre le récent repli de quasiment 10% essuyé par l'indice STOXX Europe Luxury 10 depuis le 1er janvier. Dans le sillage du décrochage de LVMH en Bourse ce mercredi, le titre Kering (Gucci) perdait 4,4%, Hermès lâchait 1,9% et Richemont (Cartier, Van Cleef & Arpels) cédait 0,6%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur LVMH

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25%, les Etats-Unis pour 25%, le Japon pour 7% et le reste de l’Asie pour 31% ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8% du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général avec possibilité de le rester jusqu’à ses 85 ans;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe,

- pouvoir fort de fixation des prix via l’intégration totale, de l’approvisionnement (1ère part du marché du cuir) aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), excluant les rabais,

- force marketing avec environ 10 Mds€ d’investissements,

- alliance de distribution avec Diageo pour 25% dans les vins & spiritueux,

- rénovation du réseau de distribution de Tiffany, réalisée à 25 % en 2024, et Intégration du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedermonte,

- face aux tarifs douaniers, vers l’implantation de sites industriels aux Etats-Unis,

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur «LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (400 brevets et 5 centres de recherche), programme « HR New Deal » de fidélisation des collaborateurs,

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 100% d’’énergie renouvelable sur sites et en boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100% des produits et recyclage des matières premières à 70%,

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » : prise de participation indirecte dans Moncler, savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 pour une nouvelle visibilité de l’horlogerie et la maroquinerie, séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

Défis

- Environnement fragile après 2 ans de recul mondial de la demande pour le luxe :

- hausse de l’épargne face aux tensions géopolitiques,

- forte exposition de la division Vins et Spiritueux (34 % des ventes réalisées aux Etats-Unis) à l’érection des droits de douane américains,

- impact négatif sur la division mode et maroquinerie de la faiblesse de la demande chinoise et du tourisme en Asie (30 % des achats de luxe effectués lors de voyages) ;

- impact négatif des changes contre l’euro, en dégradation au 3ème trimestre (- 5 %) ;

- Après un ralentissement du repli du chiffre d’affaires au 3ème trimestre, soit - 1 % en organique, ambition 2025 « de renforcer son avance sur le marché des produits de haute qualité » ;

- Dividende 2024 en hausse à 13 € et programme de rachat d’actions d’1 Md€ au plus.