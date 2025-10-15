La valeur du jour à Paris - LVMH grimpe : retour à la croissance au troisième trimestre

(AOF) - Les valeurs du luxe sont en pleine forme ce mercredi tirant vers le haut le CAC 40, à la faveur des ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre 2025. LVMH (+12,88%, à 593,50 euros) rebondit nettement, enregistrant la plus forte hausse au sein de l'indice phare parisien suivis de Kering (+6,54%) et Hermès (+7,26%). Le géant du luxe a enregistré une croissance organique de 1% de ses ventes entre juillet et septembre, à 18,28 milliards d'euros. L'Oréal (+2,86%), Richemont (+6,13%), Moncler (+10,02%) brillent également en Bourse, suite à cette publication trimestrielle rassurante.

LVMH renoue avec la croissance sur ce trimestre après un repli de ses revenus au premier trimestre (-3%) et deuxième trimestre (-4%).

" Le troisième trimestre montre une amélioration pour toutes les activités et toutes les régions à l'exception de l'Europe où les ventes auprès de la clientèle touristique ont diminué, impactées par l'évolution des devises, qui ont pesé davantage sur ce trimestre qu'en début d'année ", a commenté hier LVMH.

La performance du numéro un mondial sur ce trimestre a été jugée encourageante par les analystes.

" LVMH a enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires au troisième 2025 supérieure aux attentes, notamment pour la division Mode & Maroquinerie (-2% contre -4 % attendu par le consensus), la direction confirmant une amélioration portée par le volume/la fréquentation (plutôt que par les prix/le mix), ce qui est encourageant ", a commenté RBC. Cette division (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loro Piana) avait représenté près de 78% du résultat opérationnel courant du groupe en 2024. Le broker a maintenu son opinion Surperformance.

" La direction a souligné que les comparables au quatrième trimestre sont plus difficiles de 4 points de pourcentage, donc une approche prudente reste appropriée compte tenu du contexte macroéconomique difficile. Cela dit, l'amélioration observée depuis le début de l'année reste encourageante ", a pour sa part commenté AlphaValue. L'analyste reste à Accumuler.

" Le troisième trimestre 2025 semble être un tournant potentiel dans la dynamique des ventes/bénéfices de LVMH, faisant écho au ton plus confiant de la direction concernant 2026. L'amélioration de la dynamique des ventes et l'absence de révision à la baisse du bénéfice par action devraient soutenir une attitude plus positive jusqu'à la fin de l'année ", fait savoir de son côté Citi.

En outre, le groupe dirigé par Bernard Arnault enregistre une légère hausse organique des ventes de la division vins et spiritueux sur ce troisième trimestre : +1% à 1,33 milliard d'euros. Comme le signale Citi, elle dépasse le consensus : -3%, " Cette activité Vins & Spiritueux connaît une légère croissance organique, malgré une baisse de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2025, avec une amélioration séquentielle sur les Champagne et Vins, et une bonne performance des Rosés de Provence ", explique le numéro un mondial du luxe.

Vins et spiritueux : la légère hausse des ventes saluée par Pernod Ricard et Remy Cointreau

" Les tendances depuis le début de l'année sur le Cognac sont similaires à celles de 2024, s'expliquant notamment par l'effet des tensions commerciales sur la demande sur les marchés clés américain et chinois ", précise LVMH. Les ventes de ce segment s'étaient repliées de 9% et de 4% respectivement au premier et second trimestre. Cette amélioration du chiffre d'affaires de ce segment d'activité ont été bien accueillis par les valeurs du secteur : Pernod Ricard et Remy Cointreau gagnent respectivement 1,80% et 4,36%.