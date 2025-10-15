 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 242,95
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Paris - LVMH grimpe : retour à la croissance au troisième trimestre
information fournie par AOF 15/10/2025 à 11:04

(AOF) - Les valeurs du luxe sont en pleine forme ce mercredi tirant vers le haut le CAC 40, à la faveur des ventes meilleures que prévu de LVMH au troisième trimestre 2025. LVMH (+12,88%, à 593,50 euros) rebondit nettement, enregistrant la plus forte hausse au sein de l'indice phare parisien suivis de Kering (+6,54%) et Hermès (+7,26%). Le géant du luxe a enregistré une croissance organique de 1% de ses ventes entre juillet et septembre, à 18,28 milliards d'euros. L'Oréal (+2,86%), Richemont (+6,13%), Moncler (+10,02%) brillent également en Bourse, suite à cette publication trimestrielle rassurante.

LVMH renoue avec la croissance sur ce trimestre après un repli de ses revenus au premier trimestre (-3%) et deuxième trimestre (-4%).

" Le troisième trimestre montre une amélioration pour toutes les activités et toutes les régions à l'exception de l'Europe où les ventes auprès de la clientèle touristique ont diminué, impactées par l'évolution des devises, qui ont pesé davantage sur ce trimestre qu'en début d'année ", a commenté hier LVMH.

La performance du numéro un mondial sur ce trimestre a été jugée encourageante par les analystes.

" LVMH a enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires au troisième 2025 supérieure aux attentes, notamment pour la division Mode & Maroquinerie (-2% contre -4 % attendu par le consensus), la direction confirmant une amélioration portée par le volume/la fréquentation (plutôt que par les prix/le mix), ce qui est encourageant ", a commenté RBC. Cette division (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loro Piana) avait représenté près de 78% du résultat opérationnel courant du groupe en 2024. Le broker a maintenu son opinion Surperformance.

" La direction a souligné que les comparables au quatrième trimestre sont plus difficiles de 4 points de pourcentage, donc une approche prudente reste appropriée compte tenu du contexte macroéconomique difficile. Cela dit, l'amélioration observée depuis le début de l'année reste encourageante ", a pour sa part commenté AlphaValue. L'analyste reste à Accumuler.

" Le troisième trimestre 2025 semble être un tournant potentiel dans la dynamique des ventes/bénéfices de LVMH, faisant écho au ton plus confiant de la direction concernant 2026. L'amélioration de la dynamique des ventes et l'absence de révision à la baisse du bénéfice par action devraient soutenir une attitude plus positive jusqu'à la fin de l'année ", fait savoir de son côté Citi.

En outre, le groupe dirigé par Bernard Arnault enregistre une légère hausse organique des ventes de la division vins et spiritueux sur ce troisième trimestre : +1% à 1,33 milliard d'euros. Comme le signale Citi, elle dépasse le consensus : -3%, " Cette activité Vins & Spiritueux connaît une légère croissance organique, malgré une baisse de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2025, avec une amélioration séquentielle sur les Champagne et Vins, et une bonne performance des Rosés de Provence ", explique le numéro un mondial du luxe.

Vins et spiritueux : la légère hausse des ventes saluée par Pernod Ricard et Remy Cointreau

" Les tendances depuis le début de l'année sur le Cognac sont similaires à celles de 2024, s'expliquant notamment par l'effet des tensions commerciales sur la demande sur les marchés clés américain et chinois ", précise LVMH. Les ventes de ce segment s'étaient repliées de 9% et de 4% respectivement au premier et second trimestre. Cette amélioration du chiffre d'affaires de ce segment d'activité ont été bien accueillis par les valeurs du secteur : Pernod Ricard et Remy Cointreau gagnent respectivement 1,80% et 4,36%.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

CHRISTIAN DIOR
556,500 EUR Euronext Paris +11,97%
HERMES INTL
2 175,000 EUR Euronext Paris +7,35%
KERING
313,150 EUR Euronext Paris +4,77%
L'OREAL
380,050 EUR Euronext Paris +3,13%
LVMH
597,900 EUR Euronext Paris +12,22%
MONCLER
52,420 EUR MIL +7,77%
RICHEMONT (CIE FIN.)
160,550 CHF Swiss EBS Stocks +6,32%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 11:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank