La valeur du jour à Paris - Fnac Darty s'envole après l'OPA lancée par Kretinsky

(AOF) - Fnac Darty (+17,52%, à 35,55 euros) caracole en tête du marché SRD après l'OPA lancée par EP Group, société contrôlée par Daniel Kretinsky sur le spécialiste de l’électronique et des produits culturels au prix de 36EUR par action. Le conseil d’administration a accueilli favorablement l'offre, a indiqué Fnac Darty, dont le milliardaire tchèque est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. L’offre, qui valorise le groupe à plus de 1MdEUR devrait être déposée auprès de l’AMF avant la fin du premier trimestre 2026.

Avec cette OPA, Daniel Kretinsky compte franchir le seuil de 50% du capital de l'entreprise.

"Le prix proposé est de 36€ par action soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi soir et de 24% et 26% sur la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur 1 et 3 mois. Soulignons que EP Group n'a pas l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire", précise TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation à l'Achat sur le dossier.

Le bureau d'études juge la prime offerte par EP Group assez faible : "notre objectif de cours à 40€ se situe ainsi au-dessus du prix de l'OPA".

Le distributeur allemand Ceconomy, qui possède plus de 20% du capital du groupe français, fait actuellement l'objet d'un rachat par le géant chinois de l'e-commerce JD.com. Une opération qui conduirait JD.com à devenir, indirectement, le deuxième actionnaire de Fnac Darty.

Résultats annuels attendus le 25 février

En parallèle, Fnac Darty a publié des résultats préliminaires non audités.

Le groupe a constaté un ralentissement de l'activité en décembre, particulièrement en magasins. À fin 2025, le chiffre d'affaires est attendu stable à 10,33 milliards d'euros, à change et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant devrait, lui, progresser légèrement à 203,1 millions d'euros, contre 189 millions un an plus tôt, tandis que la marge opérationnelle courante s'améliorerait d'environ 5 points de base.

Les résultats annuels audités seront publiés le 25 février, après la clôture de la Bourse.

