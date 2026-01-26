 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Paris - Fnac Darty s'envole après l'OPA lancée par Kretinsky
information fournie par AOF 26/01/2026 à 11:17

(AOF) - Fnac Darty (+17,52%, à 35,55 euros) caracole en tête du marché SRD après l'OPA lancée par EP Group, société contrôlée par Daniel Kretinsky sur le spécialiste de l’électronique et des produits culturels au prix de 36EUR par action. Le conseil d’administration a accueilli favorablement l'offre, a indiqué Fnac Darty, dont le milliardaire tchèque est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. L’offre, qui valorise le groupe à plus de 1MdEUR devrait être déposée auprès de l’AMF avant la fin du premier trimestre 2026.

Avec cette OPA, Daniel Kretinsky compte franchir le seuil de 50% du capital de l'entreprise.

"Le prix proposé est de 36€ par action soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi soir et de 24% et 26% sur la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur 1 et 3 mois. Soulignons que EP Group n'a pas l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire", précise TP Icap Midcap, qui maintient sa recommandation à l'Achat sur le dossier.

Le bureau d'études juge la prime offerte par EP Group assez faible : "notre objectif de cours à 40€ se situe ainsi au-dessus du prix de l'OPA".

Le distributeur allemand Ceconomy, qui possède plus de 20% du capital du groupe français, fait actuellement l'objet d'un rachat par le géant chinois de l'e-commerce JD.com. Une opération qui conduirait JD.com à devenir, indirectement, le deuxième actionnaire de Fnac Darty.

Résultats annuels attendus le 25 février

En parallèle, Fnac Darty a publié des résultats préliminaires non audités.

Le groupe a constaté un ralentissement de l'activité en décembre, particulièrement en magasins. À fin 2025, le chiffre d'affaires est attendu stable à 10,33 milliards d'euros, à change et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant devrait, lui, progresser légèrement à 203,1 millions d'euros, contre 189 millions un an plus tôt, tandis que la marge opérationnelle courante s'améliorerait d'environ 5 points de base.

Les résultats annuels audités seront publiés le 25 février, après la clôture de la Bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

OPA

Valeurs associées

FNAC DARTY
35,4000 EUR Euronext Paris +17,02%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2026 à 11:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

