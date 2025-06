La valeur du jour à Paris - Fnac Darty fixe son cap 2025-2030 et bondit

(AOF) - Fnac Darty (+8,99% à 32,75 euros) caracole en tête du marché SRD. Le groupe de distribution spécialisée, qui tient ce mercredi sa journée investisseurs, a présenté son plan stratégique à horizon 2030 baptisé "Beyond everyday". "Il s’inscrit dans la continuité du précédent. Les objectifs financiers nous semblent cohérents", souligne TP ICAP Midcap, à l'Achat sur le titre. Le groupe se fixe d'atteindre près de 4 millions d'abonnés tous services confondus en 2030, une marge opérationnelle de plus de 3% et un cash-flow libre opérationnel cumulé 2025-2030 de plus de 1,2 milliard d'euros.

Ce nouveau plan prévoit une politique de dividende révisée à la hausse : taux de distribution d'au moins 40% et dividende par action minimum de 1 euro par an. Le groupe prévoit également réaliser des opérations de fusions & acquisitions ou verser un dividende spécial si ses résultats le permettent.

"Beyond everyday nous donne un cap ambitieux à 2030 pour accélérer le déploiement de notre modèle avec une volonté d'impact positif pour nos clients et nos partenaires, un effet d'entrainement sur toute notre industrie et la promesse de création de valeur durable pour nos actionnaires ", précise Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, cité dans un communiqué.

Développer le service aux entreprises

Fnac Darty, dont le capital est détenu à hauteur de 29,9 % par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, souhaite accélérer dans la vente de services aux entreprises en capitalisant sur son expertise unique en matière de Marketplace et de logistique via des offres de gestion de la relation client, mais aussi sur son expérience et sur la puissance de son réseau physique et digital en matière de retail media.

L'ambition du groupe, qui a racheté fin 2024 le leader italien des produits électroniques et d'électroménager Unieuro, est de monétiser ses expertises et ses actifs reconnus parmi les meilleurs sur le marché en les mettant au service d'acteurs tiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS