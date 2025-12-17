La valeur du jour à Paris - Euroapi en chute libre après son avertissement sur chiffre d'affaires

(AOF) - Euroapi chute de 19,67% à 2,50 euros et occupe le tout dernier strapontin du marché SRD. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques a abaissé hier son objectif annuel de chiffre d’affaires. Sur une base comparable, ce dernier est désormais attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre - un repli compris entre 4 et 6% - contre un recul compris entre 1 et 3% auparavant. Parallèlement, l'objectif de marge d'Ebitda courant est quant à lui inchangé et demeure dans la fourchette de 7 à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.

Chez Portzamparc, ce nouvel avertissement sur chiffre d'affaires est dû à un contexte de forte concurrence chinoise sur les principes actifs. La vitamine B12 est, selon les analystes, la principale API (active pharmaceutical ingredient) affectée, tandis que l'activité CDMO (la sous-traitance pharmaceutique) est victime du retrait d'un important contrat suite à un aléa réglementaire rencontré par un client.

Le bureau d'études estime que la pression concurrentielle asiatique pourrait encore s'intensifier, et a décidé de dégrader le titre Euroapi de Renforcer à Conserver, avec une cible de cours de 3,40 euros.

Par ailleurs, Euroapi a également annoncé que Sanofi et EPIC Bpifrance, ses principaux actionnaires, avaient donné leur accord pour étendre la conservation de leurs actions jusqu'au 18 décembre 2026, sous réserve des exceptions d'usage

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- L’un des leaders mondiaux des principes actifs pharmaceutiques -(n° 1 dans les petites molécules, 2ème dans les API combinant petites et grosses molécules et 7ème dans les molécules innovantes), créé en décembre 2021 par séparation de Sanofi ;

- Revenus de 1 Md€, répartis entre API Solutions pour 72 % et CDMO (plateformes Contract Development and Manufacturing Organisation) ;

- Modèle d’affaires fondé sur une stratégie commerciale d’expansion dans de nouveaux marchés et visant à devenir un partenaire de référence des pharmaceutiques et biotech ;

- Capital détenu à 29,8 % par Sanofi et 5,5 % par BPIFrance,, tous deux s’étant engagés à conserver leurs actions jusqu’en 2025,, Viviane Monges présidant le conseil d’administration de 12 membres et Lutwig de Mot étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires portée par un comité exécutif remanié, resserré en charge du plan Focus 27 :

- simplification de l’organisation et rationalisation de l’empreinte industrielle,

- rotation du portefeuille d’API contenant 200 principes actifs : arrêt de 13 d’entre elles, aux marges faibles ou négatives et concentration sur les API les plus rentables ou différenciées

- vitamine B12, prostaglandines, peptides ou oligonucléotides,

- suivi strict du fonds de roulement via la réduction des stocks (140 M€ d’économies visées durant la période 2024-2027) ;

- innovation axée sur les molécules innovantes avec 30 projets en cours ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 ;

- 2 étapes : 100 % des sites alimentés par des énergies renouvelables en 2025, réduction de 30 % de réduction des émissions de CO2 en 2035 (vs 2020),

- technologies de réduction de l’empreinte et investissements dans la biomasse ; Portefeuille étendu de 200 références, dont 55 % différentielles et complexes, avec lancement attendu en 2025 d’une offre combinée d’oligonucléotides et de peptides ;

- Bilan dégradé avec 900 M€ de capitaux propres et une dette nette septuplée à 171 M€ en cours de restructuration : extension de la durée du Contrat de Crédit RCF de 451 M€, suivie d’un investissement par Sanofi dans une obligation hybride subordonnée de 200 M€ et paiement à venir par Sanofi de 54 M€ pour réserver des disponibilités pour certains produits fabriqués par EUROAPI.

Défis

- Forte défiance des investisseurs (capitalisation réduite des ¾ depuis septembre 2023) en raison des difficultés persistantes du site italien de Brindisi) ayant conduit à de fortes dépréciations d’actifs, elles-mêmes induisant des pertes croissantes depuis 3 ans ;

- Remontée de la marge opérationnelle, inférieure de plus de la moitié à celle de ses concurrents européens –Lonza, Siegried, Bache et PolyPeptide ;

- Après fermeture en mars 2024 du site italien de Brindisi, reprise de la production attendue au 3 ème trimestre avant désinvestissement du site d’ici 2027, ainsi que de celui de Haverhill ;

- Forte sensibilité boursière à l’obtention de nouveaux contrats réduisant la dépendance à Sanofi (47 % des revenus) ;

- Après une perte plus que décuplée en 2023, révision des prévisions 2024 : recul de 8 à 11 % des revenus, marge opérationnelle de 4 à 7 % après une reprise au 2 nd semestre ;

- Stratégie 2027 : 75 à 80 M€ de bénéfice opérationnel supplémentaire par an d'ici fin 2027, investissements de 350 à 400 M€ dans les augmentations des capacité des production de grosses molécules, de vitamine B12, de prostaglandines et d’opiacés et, enfin, coûts de restructuration de 110 à 120 M€ entre 2024 et 2027 ;

- Aucun dividende servi depuis 5 ans.