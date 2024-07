La valeur du jour à Paris - EssilorLuxottica sort de sa " zone de confort " en rachetant la marque de streetwear Supreme

(AOF) - L'action EssilorLuxottica (-4,18% à 190,40 euros) est reléguée à la dernière place de l'indice CAC 40 à la suite de l'acquisition inattendue de la marque Supreme pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Pour Bernstein, cette opération est surprenante à double titre : la société semble sortir de sa " zone de confort " des lunettes et elle semble s'orienter vers le streetwear, à un moment où les marques de ce segment semblent connaître une baisse significative de l'engagement des consommateurs dans le monde entier.

EssilorLuxottica rachète Supreme auprès de VF Corp, propriétaire notamment des marques Vans et The North Face. VF Corp en avait fait l'acquisition fin 2020 pour 2,1 milliards de dollars. Supreme exerce ses activités principalement en ligne et opère un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe. L'opération devrait être finalisée avant la fin de 2024.

" (… ) Cette acquisition nous offre un accès direct à de nouveaux publics, modes d'expression et approches créatives ", ont déclaré Francesco Milleri, PDG, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica. " Avec sa signature unique, son approche commerciale directe et son expérience client propre – un modèle que nous avons à coeur de préserver – Supreme aura toute sa place au sein de notre portefeuille de marques propres, tout en complétant celui de nos marques sous licence ".

Bernstein se demande si EssilorLuxottica voit " une 'opportunité Oakley' avec Supreme, car Oakley a une exposition significative à des produits autres que les lunettes, tels que les vêtements, les sacs à dos, etc ".

En parallèle à cette transaction, EssilorLuxottica a dévoilé une autre opération de croissance externe, mais dans son domaine d'activité. Le groupe français a signé un accord pour l'acquisition d'une participation de 80 % dans Heidelberg Engineering, une société allemande spécialisée dans les technologies de diagnostic et de visualisation chirurgicale numérique ainsi que dans les solutions informatiques de santé au service de l'ophtalmologie médicale. La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée au cours du second semestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens de consommation

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.