La valeur du jour à Paris - Eramet dévoile un plan de redressement pour améliorer sa rentabilité

(AOF) - Ce jeudi, Eramet (-0,29% à 51,65 euros) a annoncé le lancement d'un programme intitulé "ReSolution", "afin d'améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les coûts, rétablir la génération de trésorerie et renforcer la résilience financière". Ce programme s'articule autour de cinq axes principaux : sécurité et mine responsable ; excellence opérationnelle et productivité (incluant l'excellence commerciale) ; résilience financière ; collaborateurs ; et un portefeuille d'activités prêt pour l'avenir. Ce nouveau programme sera présenté ce jour à 14h30 lors de sa journée investisseurs.

"Augmentation potentielle de l'Ebitda de 130-170 millions d'euros"

Concernant l'axe résilience financière, Eramet dit avoir actionné un ensemble de leviers financiers pour "maintenir une liquidité suffisante et augmenter sa résilience à long terme".

Via ce programme, Eramet vise à générer un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année de pleine de 130-170 millions d'euros d'ici deux ans (aux conditions économiques de 2025), avec un plein impact attendu en 2028. Dans le détail, il anticipe entre 120 et 150 millions d'euros d'Ebitda issus de l'excellence opérationnelle et de la productivité, répartis de la manière suivante : entre 50 à 60% d'amélioration de la productivité, 30 à 40% d'amélioration de l'efficacité des coûts et des processus, et 5 à 10% d'optimisation des achats.

En outre, le groupe s'attend à générer entre 10 et 20 millions d'euros d'Ebitda provenant de l'excellence commerciale.

Cette amélioration inclut l'impact de l'augmentation des volumes de minerai de manganèse transportés, soutenue par les améliorations apportées par le programme ReSolution en matière d'efficience de la production et de fiabilité du transport. Elle ne tient pas compte de l'impact volume lié à la montée en cadence de Centenario, son projet argentin de production de lithium.

Les coûts de mise en œuvre devraient être engagés pour l'essentiel en 2026.

Objectifs 2025 confirmés

Eramet confirme ses prévisions pour 2025, comme annoncé lors dans la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 le 30 octobre dernier. Le montant de ses investissements pour 2025 est toujours attendu entre 400 et 425 millions d'euros, un objectif que le groupe avait abaissé : la fourchette précédente était comprise entre 400 et 450 millions d'euros.

Le groupe minier présente ce programme "ReSolution" dans un environnement macroéconomique difficile. "La conjoncture macroéconomique mondiale et le contexte de baisse des prix ont continué de peser sur les opérations du groupe et la génération de trésorerie au cours des derniers mois. Les prix des matières premières, notamment le manganèse, le nickel et les sables minéralisés (zircon et ilménite), se situent toujours en bas de cycle, sous l'effet du ralentissement de l'activité industrielle chinoise, de l'incertitude macroéconomique mondiale et de pressions inflationnistes persistantes", précise le groupe minier et métallurgique mondial.

Cet environnement devrait continuer à peser sur la demande et les prix, pour l'ensemble des marchés d'Eramet. En 2026, à mesure que l'offre et la demande se rééquilibreront progressivement, les marchés devraient montrer des signes de stabilisation, avec potentiellement un soutien ponctuel en cas de perturbations des chaînes d'approvisionnement de certaines matières premières.

D'autres options à l'étude pour accélerer le programme "ReSolution"

"Le programme ReSolution est le résultat du diagnostic approfondi que nous avons réalisé durant mes premiers mois chez Eramet. Il s'agit de la première étape de notre trajectoire de redressement : un programme d'action rigoureux pour restaurer la performance et réaliser pleinement le potentiel de notre portefeuille d'actifs unique", a déclaré Paulo Castellari, directeur général d'Eramet.

Réagissant à la mise en place de ce programme, Oddo BHF explique qu'"Eramet n'est pas allé jusqu'à annoncer des mesures transformationnelles qui avaient circulé sur le marché, telles que des cessions d'actifs ou une augmentation de capital". "Les cessions d'actifs ne sont toutefois pas totalement exclues, le groupe continuant d'évaluer toutes les options stratégiques et financières susceptibles d'accélérer la mise en œuvre du programme de redressement et de soutenir une trajectoire de désendettement plus rapide", ajoute le broker.

Des informations complémentaires sur le programme ReSolution, notamment en ce qui concerne le free cash-flow et la résilience financière, seront communiquées le 18 février 2026. Il s'agit de la date à laquelle Eramet publiera ses résultats pour l'exercice 2025.

Par ailleurs, la société a aussi lancé au deuxième trimestre 2025 son programme de "cash boost" axé sur la réduction des coûts, l'optimisation du besoin en fonds de roulement et la discipline en matière de capex. Il devrait générer un impact ponctuel de 60-70 millions d'euros sur le free cash-flow en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eramet

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, puissant dans le minerai de manganèse et le ferronickel (1er mondial), dans le zircon et les matières titanifères (4ème mondial) et diversifié dans les ressources pour la transition énergétique ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, recentré sur pour les mines et métaux -manganèse pour 60% des ventes, nickel pour 19%, les sables minéraux pour 9%, le lithium étant en phase de démarrage ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21 % par l’Etat français et la STCPI (4,O3%, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories présidant le conseil de 18 administrateurs, Paulo Castellari étant directeur général depuis le 27 mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires combinant croissance et contrôle des coûts :

- après la contre-performance du 1er semestre, revue opérationnelle avec focus sur la performance opérationnelle et les allocations de capital : réduction des capex à 400-450 M€ en 2025, limitation des ventes de nickel en Indonésie et contrôle des coûts (suspension de la production de manganèse au Gabon, report du projet de recyclage de batteries en Europe),

- gestion du bilan avec une maturité de la dette étendue à 3,2 ans,

- innovation portée par le centre IDEAS à Trappes : pilotage par les business units pour des mines 4.0 recourant aux données, production additive, robotisation…) ;

- Stratégie environnementale « Act for positive mining » de neutralité carbone en 2050 :

- 2035 : réduction de 40% des émissions de CO2 via la décarbonation de la production et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire avec protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40% en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable,

- projet norvégien de captage et utilisation de carbone (CCUS) ;

- Portefeuille de mines de classe mondiale :

- production : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal) et lithium (Argentine et France),

- exploration : saumures de lithium (Chili), limonites de nickel et cobalt (Indonésie) ;

- Avancement prometteur du projet argentin de production de lithium à Centenario ;

- Bilan tendu à fin juin, l’autofinancement libre étant négatif à 266 M€ : dette de 1,7 Md€ avec levier de 2,7 et des notations sous perspective négative mais disponibilités de 1,7 Md€.

Défis

- Sensibilité à la baisse du dollar face au franc CFA ;

- Exposition aux risques géopolitiques -Gabon, Mali et Sénégal- et à la demande chinoise ;

- Rumeurs de cessions pour alléger la situation financière, notamment dans les sables minéralisés et les alliages de manganèse, ou, par participation minoraire, dans le lithium ;

- Weda Bay en Indonésie : nouveaux sites de production à la teneur décevante en nickel et après la limitation imposée par les autorités locales à l’extension des ventes de nickel de la société commune avec Tsingshan ;