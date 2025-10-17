La valeur du jour à Paris - Croissance accélérée grâce à l'IA, EssilorLuxottica signe le meilleur trimestre de son histoire

(AOF) - Au sein d'un marché en nette baisse ce vendredi, EssilorLuxottica caracole en tête du CAC 40, bondissant de 11,82%, à 309,30 euros. Progressant de près de 32% depuis le 1er janvier, l'action du lunettier franco-italien s'envole ce matin, après avoir dévoilé la veille un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 supérieur aux attentes des analystes. " Nous publions notre meilleur trimestre depuis la création du groupe ", ont déclaré Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué de la société.

Les deux dirigeants affirment " qu'avec les contributions remarquables d'EMEA et de l'Amérique du Nord, et grâce à l'essor des wearables (les lunettes d'IA développées avec Meta) et la forte dynamique de la santé visuelle et des lunettes de soleil, ces résultats attestent de l'efficacité de notre stratégie ".

Le chiffre d'affaires sur ce troisième trimestre est en hausse de 11,7%, à taux de change constants, à 6,86 milliards d'euros. Selon Invest Securties, il était attendu à 6,72 milliards d'euros, soit une progression de 8,5%.

La forte croissance dans les régions EMEA et Amérique du Nord booste les ventes

Dans le détail, les revenus s'élèvent à 2,69 milliards d'euros dans la région EMEA, soit une croissance de 12,7%, à taux de change constants, soit la plus forte, toutes régions confondues. Les marchés anticipaient une croissance de 10%, selon RBC qui souligne que les résultats d'EssilorLuxottica sont impressionnants sur ce trimestre.

Ceux en Amérique du Nord ressortent à 2,99 milliards d'euros, en hausse de 12,1%, à taux de change constants, sur un an. Selon RBC, le consensus s'élevait à 6%. Ces revenus sont en forte accélération par rapport aux deux trimestres précédents, tirés par les deux segments, Professional Solutions et Direct to Consumer.

" L'activité des catégories optique et solaire a progressé à un rythme sain de 5 %, à taux de change constants et périmètre constants, grâce à l'innovation. La croissance exponentielle des lunettes avec IA a boosté le chiffre d'affaires. Grâce à des acquisitions stratégiques, le géant de l'optique a renforcé ses actifs et ses capacités dans la med-tech ", souligne EssilorLuxottica.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport à la même période de 2024.

Une vision stratégique qui n'est pas floue

Côté perspectives, EssilorLuxottica a confirmé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma). Il devrait se situer entre 27 et 28 milliards d'euros.

En outre, le lunettier franco-italien anticipe toujours un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

Suite à sa solide performance trimestrielle, EssilorLuxottica figure toujours dans le Top 10 des capitalisations boursières du CAC 40. Il se rapproche du Top 5. Actuellement au sixième rang (142,27 milliards d'euros), il est devancé par Schneider Electric (142,40 milliards d'euros).

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52% dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial

- Fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,3% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,4%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 10,75% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (ventes prometteuses de Ray-Ban Meta aux Etats-Unis) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition, dans la med-tech renforcée par les acquisitions de plateformes med-tech, allemande (Heidelberg) ou italienne (Espansione) puis dans le streetwear avec l’acquisition pour 1,5 Md$ de l’américain Suprême ;

- innovation articulée autour de 4 objectifs -améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées- et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et du nouveau lab en partenariat avec le polytechnico de Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant le net zéro en 2050

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42%, vs 2022, des émissions de internes et de 25% celles relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec un endettement net de 9,8 Mds€, face à 2,2 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres. 2,26 Mds€ d’autofinancement libre

Défis

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Accueil du public aux lunettes auditives Nuance Audio, lancées fin 2024 aux Etats-Unis, début 2025 en France et au printemps au Royaume-Uni et en Allemagne ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Confirmation des objectifs fixés pour la période 2022-2026 : croissance annuelle des ventes de 5,5% et marge opérationnelle de 19 à 20% ;

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.