La valeur du jour à Paris - Capgemini en tête du CAC 40 : la prudence sur les perspectives ne surprend pas

(AOF) - Capgemini (+5,63% à 217,50 euros) s’est installé en tête de l’indice CAC 40. Le groupe de conseil et de services informatiques a connu une fin d’année 2023 moins mauvaise que prévu et dévoilé des perspectives prudentes en termes de croissance pour 2024. "Cette année encore, le groupe prévoit de croître, avec un point bas de la croissance au premier trimestre, de renforcer sa marge opérationnelle et de maintenir à un niveau élevé sa génération de free cash-flow" a déclaré son directeur général, Aiman Ezzat, dont le conseil d’Administration a proposé le renouvellement du mandat.

L'année dernière, l'entreprise technologique a généré un résultat net part du groupe en hausse de 7% à 1,66 milliard d'euros et une marge opérationnelle en progression de 4% à 2,99 milliards d'euros. Cette dernière a représenté 13,3% du chiffre d'affaires, en amélioration de 30 points de base. Une progression de seulement 20 points de base était attendue par le marché.

Le chiffre d'affaires de 22,52 milliards d'euros, est en hausse sur un an de 2,4% en données publiées et de 4,4% à taux de change constants, dans le bas de fourchette communiquée au marché de 4% à 7%.

Capgemini a généré un flux de trésorerie organique de 1,96 milliard d'euros l'année dernière, contre 1,85 milliard d'euros en 2022. Il a nettement dépassé les attentes du marché de 1,77 milliard d'euros.

Invest Securities souligne que "cette publication 2023 est une nouvelle fois solide, notamment sur le volet de la rentabilité et du FCF qui dépassent légèrement les guidances et les attentes".

"Après deux années de croissance record, la persistance des pressions macroéconomiques et le regain des tensions géopolitiques ont entraîné en 2023 une décélération du marché progressive et conforme à nos attentes", fait savoir le groupe.

Ralentissement anticipé de la croissance en 2024

Pour 2024, le groupe de services informatique s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 3% à taux de change constants. Cette prévision se compare à un consensus de 2,6%. Il précise que l'impact des variations de périmètre sur la croissance devrait être minime en bas de la fourchette visée et jusqu'à 1 point en haut de fourchette.

La marge opérationnelle est attendue entre 13,3% et 13,6%. Elle dépasse marginalement le consensus de 13,4%, observe Jefferies.

La génération de free cash-flow organique est anticipé à environ 1,9 milliard d'euros alors que le marché cible 1,968 milliard.

"La guidance de croissance est un peu juste, même s'il ne serait pas surprenant, au regard de la trajectoire attendue de croissance (point bas au premier trimestre et amélioration progressive au cours de l'exercice) que le management se soit montré prudent sur le second et puisse relever ses attentes au cours de l'exercice", a commenté Invest Securities. Ce constat est partagé par Stifel.

Le conseil d'administration a proposé de verser un dividende de 3,40 euros par action pour 2023, en hausse par rapport aux 3,25 euros par action de 2022.

