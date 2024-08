La valeur du jour à Paris - ArcelorMittal soutenu par Barclays

(AOF) - ArcelorMittal avance de 1,68% à 20,55 euros. Le groupe sidérurgique bénéfice d'un relèvement d'opinion de la part de Barclays, qui est passé à Surpondérer, avec un objectif de cours de 25 euros. "Après deux années difficiles, nous pensons que le secteur de l'acier européen est plus attrayant. L'essentiel de la faiblesse de la demande réelle est désormais derrière nous et des leviers clairs permettant d'atténuer la pression des importations due à la production excédentaire en Chine", explique dans une note la banque britannique.

Barclays ajoute que, d'un point de vue structurel, sa vision des marchés européens de l'acier reste positive en raison de la discipline de l'offre et de la fermeture nette de capacités. ArcelorMittal pourrait ainsi être bien placé pour prendre des parts de marché, notamment en Europe centrale.

Début août, Arcelormittal avait présenté ses résultats du deuxième trimestre. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser de 12,7% à 16,25 milliards de dollars et son résultat opérationnel chuter de 46% à 1,05 milliard de dollars, plombé par la baisse des prix mondiaux de l'acier et "un environnement économique toujours morose".

Sur cette période, son résultat net a été presque divisé par quatre, à 504 millions de dollars.

En outre, son chiffre d'affaires du premier semestre 2024 a diminué de 12,3 % à 32,5 milliards de dollars contre 37,1 milliards de dollars au premier semestre 2023. Cette baisse s'explique principalement par un repli de 7,5% des prix de vente moyens de l'acier et du recul de 4,6 % des expéditions d'acier.

Le résultat d'exploitation sur ce semestre est de 2,1 milliards de dollars. Il est inférieur de 32,1% par rapport aux 3,1 milliards de dollars du premier semestre 2023. L'EBITDA a diminué de 25,7% à 3,82 milliards de dollars, contre 5,134 millions de dollars un an auparavant.

Dernièrement, ArcelorMittal, a déboursé 955 millions d'euros pour devenir l'actionnaire de référence de Vallourec, spécialisé dans les tubes sans soudure, avec 27,5% du capital.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Produits de base / métaux

Les multiples enjeux de la criticité environnementale

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).