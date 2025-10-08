La valeur du jour à Paris - ArcelorMittal en tête du CAC 40 : le cadre de défense de l’acier européen bien accueilli

(AOF) - ArcelorMittal (+3,20% à 34,19 euros) occupe la première place du CAC 40 au lendemain de la présentation du plan acier par la Commission européenne. L'institution est passée à l'offensive dans l'optique de lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. Bruxelles propose ainsi de doubler les droits de douane sur les importations dépassant les quotas : 50% contre 25%. Elle prévoit par ailleurs une réduction de 47% du quota d'importation annuel qui passerait à 18,3 millions de tonnes.

Ce plan introduirait aussi une clause visant à renforcer la traçabilité des marchés de l'acier afin d'empêcher tout contournement. Les importateurs de produits en acier transformé devront informer dans quel pays le métal d'origine a été fondu et coulé (" Melt and Pour ").

Jefferies considère ce plan " comme conforme, voire légèrement supérieure aux attentes de la plupart des investisseurs. "

Outre ArcelorMittal, les autres valeurs du secteur sidérurgique ont bien accueilli ces annonces à l'ouverture des marchés ce mercredi. Thyssenkrupp progresse de 4,96%. Salzgitter gagne 1,03%. Aperam grimpe de 4,33%.

Décision saluée

D'ailleurs, ce dernier, producteur d'acier inoxydable, a salué la décision de Bruxelles d'augmenter les droits de douane sur les importations dépassant les quotas. " Cette mesure est jugée nécessaire pour protéger le marché européen contre le détournement des échanges commerciaux, en particulier après l'introduction d'un droit de douane similaire de 50% sur les importations d'acier par les États-Unis ", a commenté Aperam.

Bien décidé à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen, dans un communiqué publié hier, la Commission européenne explique que " cette proposition remplacera la mesure de sauvegarde sur l'acier qui doit expirer d'ici juin 2026 ". Une fois que cette mesure sera adoptée par le Conseil et le Parlement, la Commission souhaite garantir une protection ininterrompue du secteur sidérurgique de l'UE.

" Il répond à l'appel des travailleurs de l'UE, de l'industrie, de plusieurs États membres, des membres du Parlement européen et des parties prenantes pour offrir une protection solide et permanente à l'industrie sidérurgique de l'UE, en vue de préserver les emplois dans l'UE et de soutenir le secteur dans ses efforts de décarbonisation ", détaille Bruxelles.

" L'industrie sidérurgique européenne était au bord de l'effondrement. Nous la protégeons pour qu'elle puisse investir, décarboner et redevenir compétitive. On ne décarbone pas en désindustrialisant ", a affirmé Stéphane Séjourné, vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle de la Commission européenne, suite à la présentation de ces mesures.

La France salue ce plan

Du côté de Bercy, le Ministère de l’Économie salue la proposition de la Commission européenne de mettre en place un nouveau mécanisme de protection de l'industrie sidérurgique européenne contre les importations déloyales. Ce nouveau cadre devrait limiter efficacement les imports sur son le territoire de l'Union européenne à 15% de part de marché pour les aciers plats et les aciers inoxydables, et 5% pour les aciers longs.

Bercy rappelle que " l'acier européen accuse une baisse de compétitivité en raison d'un marché distordu par les capacités excédentaires, les pratiques de dumping, de subventions illégales et les fermetures progressives des grands marchés ".

La France appelle le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen à une adoption rapide du nouveau règlement, afin que dès janvier 2026, ce cadre permette à la sidérurgie européenne de retrouver des taux d'utilisation sains et nécessaires pour assurer sa pérennité.

Quel impact sur les résultats ?

Enfin, parmi les autres réactions à ces annonces, on retiendra celle d'UBS. Le broker estime que l'impact de ces mesures se manifesteront de deux manières. La première, une augmentation des volumes : les producteurs nationaux gagnant des parts de marché grâce à la réduction des importations. La deuxième : une amélioration des écarts de prix (ou spread) grâce à un augmentation des taux d'utilisation par rapport aux niveaux déprimés actuels (près de 63%). Le spread représente la différence entre le prix de l'acier et le coût des matières premières. Ainsi pour toute augmentation du spread de 20 dollars par tonne, l'Ebitda d'ArcelorMittal augmenterait de 8,5%. L'impact est logiquement plus important pour Salzigitter, dont la production est concentrée en Europe : + 26,7%.