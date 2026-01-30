La valeur du jour à Paris - Alten a le vent en poupe après une fin d'année meilleure que prévu

(AOF) - S'envolant de 11,17% à 78,17 euros, Alten caracole en tête du SBF 120, au lendemain de l'annonce de son chiffre d'affaires, qui lui permet de s'attendre à une amélioration de sa marge opérationnelle d'activité sur 2025. Le groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 1,023 milliard d'euros au 4e trimestre 2025, en baisse de 0,35%. A données constantes, sa décroissance organique a été de -2,2%, dont -2,4% en France.

Selon Invest Securities, ce 4e trimestre se révèle toutefois meilleur que prévu par le management. "Il laisse surtout à penser que la stabilisation de l'activité est en cours, après deux années de déclin organique" indique le bureau d'études.

Selon la direction d'Alten, l'amélioration relative de l'activité au 4e trimestre contribuera logiquement à l'amélioration de la marge opérationnelle d'activité qui sera donc selon elle supérieure à 8,1% du chiffre d'affaires en 2025.

"Si le 4e trimestre est parfaitement en ligne avec notre scénario, nous dégradons nos attentes pour 2026-27, trop volontaristes au regard du contexte quant à la reprise d'activité à partir du 2e semestre", indique cependant Invest Securities.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

Leader européen de l’ingénierie et du conseil en technologique, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par les systèmes d’information et réseaux internes (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et la R&D et ingénierie externalisée (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1 ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9administrateurs, étant minoritaire avec 14,68% des actions et plus de 25 % des droits de vote, devant les salariés (2,09 %- - Changement de gouvernance, au plus tard le 31 janvier 2026, Simon Azoulay, président du conseil de 10 administrateurs, abandonnant la direction générale au profit de Cyril Malargé.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

-positionnement fort dans les « utilities » et l’énergie nucléaire via l’entité Anotech, renforcée dans les solutions digitales par l’acquisition de « Worldgrid »,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan non endetté, avec, à fin juin, 2,2 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 78,4 M€ et une trésorerie nette de 275,9 M€.

Défis

Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, en repli à fin juin, et taux de facturation (91% à fin juin) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, Europe du nord et Etats-Unis dans les secteurs automobile, banque et télécoms, et visibilité limitée pour le 2 nd semestre ;

- Intégration des activités « Worldgrid » et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année ;

- Après un recul de 5,6 % du chiffre d’affaires et de 30 % du résultat net au 30 juin, anticipations 2025 confirmées : recul des revenus de 5,2 à 5,5 %, et mare opérationnelle de 8 à 8,1 % ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.