La valeur du jour à Paris - Alstom : une année 2024 au beau fixe

(AOF) - Flambant de près de 90%, l'action Alstom affiche la troisième meilleure performance du SBF 120 depuis le 1er janvier 2024 derrière MedIncell et Esso. Le spécialiste du ferroviaire (+0,55% à 21,75 euros) a réussi son come-back boursier après avoir été expulsé du CAC 40 en mars dernier. Il avait enregistré la plus forte baisse de cet indice en 2023 (- 45%) en raison notamment d'un important avertissement sur cash-flow libre. Cette année, Alstom a achevé son plan de désendettement et enregistré de bonnes performances au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2024/25.

Signant la plus mauvaise performance à fin janvier 2023 (repli de plus de 45%), en un an, Alstom a réussi à inverser la tendance sur les marchés parisiens et les investisseurs saluent leurs prévisions financières sur l'exercice en cours.

Le spécialiste du ferroviaire a brillé en Bourse le 14 novembre - progressant de près de 9% - après avoir signé de bons résultats au titre de son premier semestre de l'exercice 2024/2025 et sa bonne dynamique commerciale.

Au terme de l'exercice 2024/2025, le spécialiste des transports ferroviaires espère atteindre un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" au-dessus de 1. Sa croissance organique du chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 5%. La marge d'exploitation ajustée est prévue à environ 6,5%. Et sa génération de cash-flow libre devrait être compris entre 300 et 500 millions d'euros.

Suite à la présentation de cette bonne performance semestrielle, UBS estimait qu'avec cette série de résultats, "le management d'Alstom a commencé à construire un historique de résultats solides en termes d'expansion des marges et de free cash flow ".

Au cours de ce premier semestre, le spécialiste des transports ferroviaires a enregistré 10,9 milliards d'euros commandes. Lors de la même période de l'exercice précédent, Alstom avait enregistré des commandes pour 8,4 milliards d'euros. Cette hausse de 30% est principalement due à l'attribution du contrat par le réseau S-Bahn de Cologne en Allemagne d'un montant de 3,6 milliards d'euros.

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35 % de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 17,6 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amérique, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 52 % des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24 %, signalisation pour 15 % et systèmes pour 9 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur :

- la complémentarité des zones géographiques entre Alstom -France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord,

- la maîtrise de la chaîne de valeur et la sélectivité des prises de commandes ;

- Capital ouvert, détenu à 17,4 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 7,5 % par la BpiFrance, Philippe Petit-Colin présidant, depuis juin 2024, le conseil de 12 administrateurs, Henri Poupart-Lafarge étant reconduit dans sa fonction de directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adoption de mesures d’efficacité industrielle, de réduction des frais généraux et des achats indirects et mise en place des synergies avec Bombardier Transport- 400 M€ en 2024/25- afin de renouer avec un autofinancement libre positif ;

- maîtrise presque totale des approvisionnements en composants,

- déploiement de la suite digitale sur 100 % du groupe,

- innovation soutenue par 750 M€ de R&D (portefeuille de 9 400 brevets), au service de l’autonomie & orchestration de la mobilité́ et de la gestion des données -gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles, flottes de transport entièrement connectées… ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation : écoconception des principales solutions dès 2025, renforcement du capital naturel via l’écocircularité et l’approvisionnement à 80% de la consommation électrique des sites européens par une ferme solaire espagnole en 2025

- réduisant rapidement les émissions de scope 1 et 2 à 139 ktonsnCO2e (- de 39 % vs mars 2022),

- recourant aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité, avec un carnet de commandes de 94,4 milliards d’euros à fin septembre 2024 ; renforcé ensuite par les projets en Australie, Pologne et Allemagne ;

- Bilan solide renforcé par le plan de désendettement de 2 Mds€ sécurisé en septembre : émission obligataire hybride de 750 M€, augmentation de capital de 1 Md€ et sécurisation de la cession de l’activité signalisation en Amérique du Nord.

Défis

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen;

- Résultats des tests et lancements de trains et locomotives à grande vitesse ou autonomes ;

- Après une hausse de 5,1 % de l’activité au 1er trimestre, objectifs 2024-25 : ratio de commandes sur chiffre d’affaires supérieur à 1, hausse des revenus d’environ 5 %, marge d’exploitation d’environ 6,5 % et autofinancement libre de 300 à 500 M€ ;

- Vers l’approvisionnement à 80 % de la consommatique électrique des installations européenne par une ferme solaire espagnole exploitée à partir de début 2025 ;

