La valeur du jour à Paris - Abivax grimpe : de nouvelles rumeurs sur un intérêt d'Eli Lilly

(AOF) - Abivax (+12,60%, à 112,60 euros) signe la plus forte progression de l’indice SBF 120. Comme la semaine dernière, cette flambée est liée à des rumeurs de presse invoquant un intérêt du laboratoire américain Eli Lilly pour la société française de biotechnologie. Selon les informations du quotidien d'information stratégique La Lettre, une délégation du groupe pharmaceutique s'est rendue à la Direction générale du Trésor début décembre". "La prise de contact avait pour finalité de soumettre un rachat d'Abivax à un premier test de contrôle des investissements étrangers en France".

Jeudi dernier, Abivax avait annoncé rejoindre l'indice Biotechnologie du Nasdaq avec effet avant l'ouverture de ce lundi 22 décembre. Pour Didier Blondel, directeur administratif et financier de la société : "Notre intégration à l'indice Biotech du Nasdaq constitue une étape majeure pour Abivax. Elle témoigne des progrès significatifs que nous avons réalisés en tant qu'entreprise, en particulier dans l'avancement d'obefazimod au travers du succès des essais d'induction ABTECT de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, et reflète la visibilité croissante et la notoriété d'Abivax au sein de la communauté internationale de la biotechnologie".

Depuis le début de l'année, le titre Abivax a flambé de près de 1 500%, son cours passant de 6,76 euros le 31 décembre dernier, à 107,60 euros vendredi soir à la clôture. Cette envolée est principalement liée à la séance du 23 juillet, au cours de laquelle l'action est passée de 8,90 à 54,30 euros, soit un bond de 510,11%.

A ce moment-là, la société de biotechnologie au stade clinique avait dévoilé des résultats positifs pour deux essais de phase 3 évaluant Obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active. La dose de 50mg d'Obefazimod administrée une fois par jour a entraîné un taux très significatif de rémission clinique de 16,4% pour les deux études regroupées, corrigé de l'effet placebo à la semaine 8 dans les deux essais. Tous les principaux critères d'évaluation secondaires avaient également été atteints, et le produit avait montré un profil de tolérance favorable.

Récemment, le 15 décembre dernier, la société a dévoilé ses résultats du troisième trimestre 2025 et a surtout indiqué qu'elle disposait, au 30 septembre 2025, d'une trésorerie en équivalents de 589,7 millions d'euros, avec une autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

ABIVAX

=/ Points-clés /=

- Bio-pharmaceutique créée en 20O9 et spécialisée dans la lutte contre les inflammations de l’instestin via le composé obefazimod alliant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme, notamment le microARN miR-124;

- Chiffre d’affaires très faible et non significatif, l’activité étant au stade des essais cliniques ;

- Ambition : lutter de façon simple et sécurisée (une prise orale par jour) contre les maladies chroniques de l’intestin -rectocolique hémorragique et maladie de Crohn, avec déploiement en 3 étapes : le lancement du médicament anti-rectocolique aux Etats-Unis en 2027-28, le déploiement ailleurs en 2029-30 puis l’extension du médicament à la maladie de Crohn ;

- Capital éclaté entre Invus (1O,76 % des actions), Sofinnova (8,7 %), Darwin Global Mngt (6,7 %), Deep Track Cal (5 %), Sylvie Grégoire présidant le conseil de 8 administrateurs. Sylvie Grégoire présidant le conseil de 8 administraeurs et Marc de Garidel assurant la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- aptitude à convaincre les investisseurs et les partenaires : au départ, soutien de l’institut Curie et de l’IGMM de Montpellier, de Soffinova et Truffle Capital, puis cotation sur Euronext Paris en février 2023 et le Nasdaq en octobre 2023,,

- créativité financière -travail sur les obligations convertibles et bons de sousription,,

- création d’une équipe commerciale aux Etats-Unis, pays de 1 ère commercialisation future de l’obefazimod,

- innovation au centre du modèle d’affaires :

- portefeuille de + 20 brevets développés sous licence de l’institut Curie, du CNRS et de l’IGMM de Montpellier,

-bibliothèque de composés chimiques en voie d’élargissement via une recherche fondée sur le concept mécanique d’obefazimod et focalisée sur l’évaluation des médicaments associables à ce dernier, tel l’étrasimod, pour les thérapies combinées ;

- Soutien public via le crédit d’impôt recherche ;

- Sécurisation des besoins financiers jusqu’à la fin 2027 après l’augmentation de capital d’une durée de quelques heures sur le Nasdaq, ayant rapporté, à fin juillet, 597 M€, ce qui, avec les 60,9 M€ de trésorerie à fin juin, donne une visibilité jusqu’au 4 ème trimestre 2027.

=/ Défis /=

- Société ne réalisant pas de bénéfices, cotée à Euronext et sur le Nasdaq, entrée au SBF 120 en septembre ;

- Sensibilité extrême aux succès des essais cliniques d’une valorisation à son plus haut historique ;

- D’ici la fin de l’année : annonce d’un médicament candidat à une association avec l’obefazimod ;

- Au 2 nd semestre 2026 :

- rectolite hémorragique : résultats des derniers essais thérapeutiques en phase puis, si positifs, dépôt auprès de la FDA américaine d’une demande de mise sur le marché de l’obéfazimod ,

- avancées dans les essais de phase 2 contre la maladie de Crohn ;

- Après une perte nette accrue de 23 % à 100,8 M€ au 1 er semestre, anticipation de pertes pour les prochaines années.