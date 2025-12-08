 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,98
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à L'appétit grandissant de L'Oréal : montée au capital à 20% dans le géant suisse Galderma
information fournie par AOF 08/12/2025 à 11:00

(AOF) - L'Oréal (-1,46% à 367,30 euros) se renforce au capital de Galderma, laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. Le géant mondial des cosmétiques fait passer sa participation de 10% à 20%. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. A la Bourse de Zurich, Galderma gagne 2,83% à 167 francs suisses, après l'annonce de cette transaction via un communiqué publié ce matin.

"La transaction sera mise en œuvre par le biais d'une opération hors marché réalisée avec EQT et le consortium. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement. Le pacte d'actionnaires précédemment conclu avec SSCO prendra fin à la réalisation de l'opération", souligne le propriétaire de la marque Garnier.

Aucune autre augmentation envisagée

Commentant cette opération, Jefferies précise que "ce consortium prévoit de vendre environ 24 millions d'actions Galderma à L'Oréal, avec une prime non divulguée, ce qui doublerait la participation de L'Oréal dans la société à 20%, après une première prise de 10% en août 2024.

En lisant attentivement le communiqué publié ce lundi matin par L'Oréal, on retient surtout que le géant des cosmétiques n'envisage pas d'augmenter davantage sa participation dans Galderma. Misant sur sa relation de confiance à long terme avec le géant suisse, L'Oréal dit "continuer de soutenir la stratégie et l'indépendance de la société suisse sous la direction du Dr. Flemming Ørnskov, directeur général de Galderma. En réalisant cette augmentation de capital, l'entreprise française réaffirme ses ambitions de participer au marché en forte croissance de l'esthétique.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Oddo BHF l'estime au cours actuel à 3,6 milliards d'euros. "La solidité du bilan de L'Oréal lui donne les moyens d'explorer les nouvelles frontières de la Beauté et à ce titre c'est une bonne chose de continuer à le faire. Ceci étant, cette prise de participation devrait continuer d'alimenter les questionnements des investisseurs sur son rationnel défensif ou offensif dans un actif que L'Oréal connaît historiquement (contre près de 2 milliards d'euros pour la première tranche de 10% acquise en août 2024)", ajoute le broker.

La transaction sera financée sur fonds propres disponibles et des lignes de crédit de L'Oréal. La réalisation de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2026 et reste soumise aux approbations réglementaires usuelles. Après la finalisation de la transaction, L'Oréal consolidera sa participation dans Galderma par mise en équivalence des résultats de Galderma. "Celle-ci aura un impact relutif sur le BPA d'environ 2%", souligne Invest Securities.

Dans le cadre de l'augmentation de cette participation, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs non indépendants représentant L'Oréal, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'Assemblée Générale annuelle de 2026. Selon Jefferies, ces futures nominations "pourraient permettre à L'Oréal d'approfondir sa compréhension de l'activité du groupe suisse et des pratiques comptables".

"Notre investissement stratégique initial dans Galderma, réalisé en 2024, s'est avéré être un grand succès ; c'est pourquoi nous sommes désireux de consolider et d'étendre encore davantage ce partenariat", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, sur cette opération.

L'Oréal se montre très actif sur ce dernier trimestre de l'année 2025. Le groupe de cosmétiques s'était signalé en octobre dernier avec l'acquisition de la division beauté de Kering pour 4 milliards d'euros, dans le cadre d'un partenariat de long terme dans la beauté entre les deux groupes. L'accord comprend aussi l'établissement des licences de 50 ans pour les "maisons" de Kering. L'Oréal versera des redevances au groupe de luxe présidé par François-Henri Pinault pour l'utilisation des marques sous licence.

"Cet accord ferme couvre l'acquisition de la Maison Creed par L'Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive visant à explorer des opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité", détaillait-il y a moins de deux mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur L'Oréal

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

L'OREAL
365,6500 EUR Euronext Paris -1,90%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 11:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu la reconnaissance de 70 indications géographiques des vins de Bourgogne par la Chine, tout comme une ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée", a déclaré dimanche 7 décembre la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Vins de Bourgogne : la Chine reconnait 70 indications géographiques protégées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.12.2025 12:32 

    Les autorités chinoises ont accepté de reconnaître 70 vins de Bourgogne sous indication géographique protégée (IGP). Il a aussi été acté l’ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée produite en France. "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu ... Lire la suite

  • Un Robin DR 400 s'apprête à décoller, le 11 février 2002 à Prenois dans la Côte-d'Or ( AFP / CYRIL VILLEMAIN )
    Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:30 

    Un instructeur et ses trois élèves, des étudiants de l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, quand leur appareil, un petit monomoteur, s'est écrasé dans les Pyrénées. Après un appel d'urgence vers 18h00, ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 08.12.2025 12:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Retour possible sur les supports
    RAMSAY GENERALE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 08.12.2025 12:06 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank