La valeur du jour à L'appétit grandissant de L'Oréal : montée au capital à 20% dans le géant suisse Galderma

(AOF) - L'Oréal (-1,46% à 367,30 euros) se renforce au capital de Galderma, laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. Le géant mondial des cosmétiques fait passer sa participation de 10% à 20%. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. A la Bourse de Zurich, Galderma gagne 2,83% à 167 francs suisses, après l'annonce de cette transaction via un communiqué publié ce matin.

"La transaction sera mise en œuvre par le biais d'une opération hors marché réalisée avec EQT et le consortium. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement. Le pacte d'actionnaires précédemment conclu avec SSCO prendra fin à la réalisation de l'opération", souligne le propriétaire de la marque Garnier.

Aucune autre augmentation envisagée

Commentant cette opération, Jefferies précise que "ce consortium prévoit de vendre environ 24 millions d'actions Galderma à L'Oréal, avec une prime non divulguée, ce qui doublerait la participation de L'Oréal dans la société à 20%, après une première prise de 10% en août 2024.

En lisant attentivement le communiqué publié ce lundi matin par L'Oréal, on retient surtout que le géant des cosmétiques n'envisage pas d'augmenter davantage sa participation dans Galderma. Misant sur sa relation de confiance à long terme avec le géant suisse, L'Oréal dit "continuer de soutenir la stratégie et l'indépendance de la société suisse sous la direction du Dr. Flemming Ørnskov, directeur général de Galderma. En réalisant cette augmentation de capital, l'entreprise française réaffirme ses ambitions de participer au marché en forte croissance de l'esthétique.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Oddo BHF l'estime au cours actuel à 3,6 milliards d'euros. "La solidité du bilan de L'Oréal lui donne les moyens d'explorer les nouvelles frontières de la Beauté et à ce titre c'est une bonne chose de continuer à le faire. Ceci étant, cette prise de participation devrait continuer d'alimenter les questionnements des investisseurs sur son rationnel défensif ou offensif dans un actif que L'Oréal connaît historiquement (contre près de 2 milliards d'euros pour la première tranche de 10% acquise en août 2024)", ajoute le broker.

La transaction sera financée sur fonds propres disponibles et des lignes de crédit de L'Oréal. La réalisation de l'opération est prévue pour le premier trimestre 2026 et reste soumise aux approbations réglementaires usuelles. Après la finalisation de la transaction, L'Oréal consolidera sa participation dans Galderma par mise en équivalence des résultats de Galderma. "Celle-ci aura un impact relutif sur le BPA d'environ 2%", souligne Invest Securities.

Dans le cadre de l'augmentation de cette participation, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs non indépendants représentant L'Oréal, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'Assemblée Générale annuelle de 2026. Selon Jefferies, ces futures nominations "pourraient permettre à L'Oréal d'approfondir sa compréhension de l'activité du groupe suisse et des pratiques comptables".

"Notre investissement stratégique initial dans Galderma, réalisé en 2024, s'est avéré être un grand succès ; c'est pourquoi nous sommes désireux de consolider et d'étendre encore davantage ce partenariat", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, sur cette opération.

L'Oréal se montre très actif sur ce dernier trimestre de l'année 2025. Le groupe de cosmétiques s'était signalé en octobre dernier avec l'acquisition de la division beauté de Kering pour 4 milliards d'euros, dans le cadre d'un partenariat de long terme dans la beauté entre les deux groupes. L'accord comprend aussi l'établissement des licences de 50 ans pour les "maisons" de Kering. L'Oréal versera des redevances au groupe de luxe présidé par François-Henri Pinault pour l'utilisation des marques sous licence.

"Cet accord ferme couvre l'acquisition de la Maison Creed par L'Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive visant à explorer des opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité", détaillait-il y a moins de deux mois.

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.