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La valeur de Papa John's grimpe après l'annonce de la participation du plus grand franchisé américain à l'offre de rachat lancée par Irth Capital
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les actions de Papa John's International PZZA.O progressent d'environ 5 % à 34,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Le plus grand franchisé américain de la société, qui contrôle environ 10 % de ses restaurants aux États-Unis, se joint à l'offre de la société d'investissement Irth Capital visant à privatiser la chaîne de pizzerias, a rapporté Reuters en citant des sources proches du dossier

** L'agence ajoute que Nadeem Bajwa, qui exploite près de 300 points de vente Papa John's, prévoit un « investissement significatif » dans le rachat, le conseil d'administration et la direction ayant récemment été informés de ses intentions

** PZZA mène des discussions actives concernant une vente potentielle depuis un an

** L'entreprise examine actuellement l'offre d'Irth, bien qu'aucun accord ne soit garanti, selon le rapport

** L'intérêt de Bajwa renforce l'offre de 47 dollars par action faite par Irth plus tôt cette année , soutenue par Brookfield Asset Management

** Irth, soutenu par un membre de la famille royale du Qatar, détient environ 10 % de Papa John's, dont près de la moitié sous forme de produits dérivés, selon le rapport

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de près de 15 % depuis le début de l'année

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PAPA JOHNS INTL
32,7200 USD NASDAQ +0,06%
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