La valeur de l’entreprise de cybersécurité Netskope atteint 8,79 milliards de dollars : les actions augmentent lors de leur introduction sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les actions de Netskope NTSK.O ont augmenté de plus de 21 % lors de leur introduction sur le Nasdaq jeudi, donnant à l'entreprise de cybersécurité une capitalisation boursière de 8,79 milliards de dollars.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont ouvert à 23 dollars par action, alors que le prix de l'offre était de 19 dollars.

Netskope a levé 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 47,8 millions d'actions au prix le plus élevé de sa fourchette ajustée , soit 17 à 19 dollars l'unité.

Le marché américain des introductions en bourse connaît sa plus forte dynamique depuis des années, les investisseurs faisant preuve d'un grand appétit pour les nouvelles inscriptions.

Les entreprises, quant à elles, saisissent l'occasion, se précipitant sur les marchés publics tant que les conditions restent favorables et avant que la fenêtre ne se rétrécisse potentiellement.

La semaine dernière, plus d'une demi-douzaine d'entreprises, dont le géant de la fintech Klarna, ont levé plus de 4 milliards de dollars, ce qui en fait la semaine la plus active pour le marché américain des introductions en bourse depuis 2021.