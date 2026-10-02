La vague mondiale de fusions-acquisitions s'essouffle au troisième trimestre, sous l'effet de la hausse des coûts d'emprunt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon les données de LSEG, le troisième trimestre a été le premier trimestre où le volume des fusions-acquisitions est resté inférieur à 1 000 milliards de dollars depuis le deuxième trimestre 2025

* Les fusions-acquisitions en Asie ont atteint 242 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport au deuxième trimestre et de 36% en glissement annuel

* Les acquisitions stratégiques de participations dans le secteur technologique représentent 24% des fusions-acquisitions mondiales

(Ajout d'un commentaire d'un avocat au paragraphe 12)

par Anousha Sakoui et Echo Wang

L'activité mondiale des fusions-acquisitions au troisième trimestre s'est élevée à 993 milliards de dollars, soit une baisse de 41% par rapport au trimestre précédent, marquant ainsi le premier trimestre à passer sous la barre des 1 000 milliards de dollars depuis le deuxième trimestre 2025, selon les données de LSEG.

L'offre de 32 milliards de dollars de Banca Monte dei Paschi sur Banco BPM BAMI.MI et celle de 25,7 milliards de dollars de Gold Fields GFIJ.J sur Northern Star Resources NST.AX figuraient parmi les 10 opérations de plus de 10 milliards de dollars annoncées au troisième trimestre, soit le plus faible nombre de méga-opérations trimestrielles depuis le quatrième trimestre 2024.

Alors que l’essor de l’intelligence artificielle et de la construction de centres de données a amélioré les perspectives de croissance économique, la flambée des coûts énergétiques a attisé l’inflation et fait grimper les anticipations concernant le niveau auquel les taux d’intérêt finiront par se stabiliser.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint jeudi 5,34% son plus haut niveau depuis 2002, après avoir enregistré la plus forte hausse trimestrielle de ce siècle au cours des trois mois précédant septembre.

“À la marge, [la hausse des rendements] rend parfois les valorisations un peu plus difficiles”, a déclaré John Collins, responsable mondial des fusions-acquisitions chez Morgan Stanley. “Cela dit, l’impact est difficile à quantifier, je ne suis donc pas prêt à annoncer un ralentissement sur la base de ce que nous observons actuellement.”

Depuis le début de l’année, le volume mondial des fusions-acquisitions a progressé de 28% pour atteindre 3 900 milliards de dollars, son plus haut niveau sur cette période depuis 2001, tandis que le nombre d’opérations a reculé de 8%, un niveau qui n’avait plus été observé depuis 2020.

“Les entreprises cherchent toujours à gagner en envergure ou à accéder à des marchés et à des technologies sur lesquels elles ne sont pas encore présentes”, a déclaré Carsten Woehrn, codirecteur des fusions-acquisitions chez Goldman Sachs pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Il estime que la valeur totale des opérations dépassera le pic de 2021 si ce rythme se maintient.

“Les méga-opérations se poursuivent et nous observons une activité soutenue depuis cet été”, a déclaré M. Woehrn. “Les conseils d’administration ressentent une urgence accrue à conclure des opérations stratégiques.”

Les niveaux d’investissement historiques dans le secteur technologique ont stimulé les opérations, les acquisitions stratégiques de participations dans ces entreprises représentant environ un quart des fusions-acquisitions mondiales depuis le début de l’année. En début d’année, Anthropic, le créateur de Claude, et OpenAI, le créateur de ChatGPT, ont tous deux levé des dizaines de milliards de dollars auprès d’investisseurs.

Alors que les opérations aux États-Unis et en Europe ont fortement chuté au cours des trois derniers mois, les fusions-acquisitions dans la région Asie-Pacifique ont totalisé 242 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport au deuxième trimestre et de 36% par rapport à la même période l’année dernière.

Il s’agit de la meilleure année à ce jour en termes de valeur pour les opérations mondiales soutenues par le capital-investissement depuis le début des statistiques en 1980, mais le troisième trimestre a également connu un ralentissement par rapport à la même période l’année dernière.

“Nous avons connu un deuxième trimestre extraordinaire. Le troisième trimestre correspond à un retour à la normale plutôt qu’à la fin d’un cycle”, a déclaré Sarah Jones, responsable mondiale du pôle droit des sociétés au cabinet d’avocats Clifford Chance. “Les acteurs stratégiques continuent de travailler à la réalisation de leurs objectifs.”

Les opérations transfrontalières restent un thème majeur depuis le début de l’année, avec une hausse de 32% par rapport à la même période l’année dernière.

“Nous constatons un intérêt certain de la part d’entreprises américaines qui envisagent pour la première fois des acquisitions en Europe, profitant de la vigueur du dollar. À l’inverse, on observe des acteurs qui envisagent d’investir aux États-Unis pour tirer parti des opportunités de croissance potentiellement plus élevées dans ce pays”, a déclaré Charlie Bouckaert, responsable mondial des fusions-acquisitions chez JPMorgan.

INTRODUCTIONS EN BOURSE ET OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS À MILLE MILLIARDS DE DOLLARS

Les nouvelles introductions en bourse, en particulier dans le secteur technologique, ont alimenté les fusions-acquisitions en donnant aux entreprises de nouveaux moyens financiers pour racheter leurs concurrents. SpaceX SPCX.O a acquis Cursor, une start-up spécialisée dans le codage d’IA, quelques jours seulement après son entrée fracassante au Nasdaq, qui a vu sa valorisation grimper à plus de 2 000 milliards de dollars.

“L’un des moteurs de cette activité est le fait qu’une plus grande taille peut aider les entreprises à mieux gérer la transition vers l’IA”, a déclaré M. Collins.

L’introduction en bourse de SpaceX, la société d’Elon Musk, en juin, a contribué à porter à 215 milliards de dollars la valeur des introductions en bourse, hors SPAC, réalisées à l’échelle mondiale depuis le début de l’année, soit le niveau le plus élevé depuis 2021, malgré un nombre d’opérations inférieur à celui de la même période l’année dernière.

Au cours des trois derniers mois, les ventes d’actions ont rapporté 284 milliards de dollars, soit 26% de moins que les fonds levés sur l’ensemble des marchés des capitaux propres au cours du deuxième trimestre, tout en marquant une hausse de 39% par rapport au troisième trimestre 2025, grâce aux introductions en bourse de SK Hynix 000660.KS et d’Intel INTC.O .

Certains banquiers ont toutefois appelé à la prudence, soulignant que certains investisseurs faisaient davantage preuve de réserve face à certaines opérations liées aux technologies et à l’intelligence artificielle.

“Jusqu’à il y a environ dix jours, personne ne semblait s’inquiéter des élections de mi-mandat, mais la hausse des prix du diesel et des taux d’intérêt, ainsi que le risque d’un changement d’orientation politique, incitent à la prudence”, a déclaré Andreas Bernstorff, responsable mondial des marchés des capitaux propres chez BNP Paribas.

Ces dernières semaines, certaines introductions en bourse ont été reportées, car la hausse des taux d’intérêt et les revers subis par l’écosystème des centres de données menacent de compromettre une série de nouvelles émissions dans ce secteur.

Mais malgré les incertitudes à venir, les banquiers restent confiants.

“De fortes tendances structurelles (telles que l'IA) stimulent l’activité, et nous prévoyons que 2027 sera une nouvelle année solide”, a déclaré M. Bouckaert de JPMorgan.