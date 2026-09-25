La vague de ventes d'obligations se poursuit à l'échelle mondiale; le rendement des obligations américaines à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 2004

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(Ajout d'un nouveau commentaire au paragraphe 8; mise à jour des taux)

* Le taux des bons du Trésor américain à 30 ans atteint 5,48 %, son plus haut niveau depuis 2004

* Les taux hypothécaires américains à 30 ans atteignent 7 %

* Les coûts élevés de l'énergie et la poursuite des dépenses alimentent la flambée des taux

par Amanda Cooper, Sophie Kiderlin et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les taux des bons du Trésor américains à long terme ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, prolongeant ainsi une vague de ventes mondiale qui s'est accélérée en raison des craintes que les coûts élevés de l'énergie, une croissance économique tenace et l'augmentation des dépenses publiques ne maintiennent l'inflation à un niveau élevé.

Les marchés obligataires du monde entier sont sous pression depuis des mois, ce qui a propulsé les rendements à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix de l’énergie et que les investisseurs s’inquiètent des dépenses publiques. La hausse des rendements signifie que les cours des obligations sont en baisse.

Les inquiétudes des investisseurs se sont accrues ces derniers temps, alors que la vague de ventes aux États-Unis, le marché obligataire souverain le plus important et le plus influent au monde, s'est accélérée. Jeudi, le rendement des bons du Trésor à 30 ans ( US30YT=RR ) a grimpé à 5,48%, son plus haut niveau depuis 2004, tandis que le rendement de référence américain à 10 ans a atteint 5,20%.

Jusqu’à présent, les investisseurs ont bien encaissé la hausse des rendements grâce à la résilience de la croissance économique sous-jacente, à l’explosion des bénéfices des entreprises et à une avalanche de dépenses, tirée par l’essor de l’IA. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a clôturé mardi à un niveau record.

Mais le franchissement ce mois-ci de la barre des 5 % par le rendement des bons du Trésor à 10 ans, un niveau qui n’avait été atteint que très brièvement au cours des dernières décennies, amène les investisseurs à considérer les 6 % comme le prochain seuil critique potentiel, ce qui pourrait ébranler les marchés financiers et le monde des entreprises américaines.

À ces niveaux, les coûts d'emprunt pourraient commencer à peser sur les consommateurs. Les taux des prêts immobiliers à 30 ans aux États-Unis sont désormais supérieurs d'un point de pourcentage à ce qu'ils étaient avant la guerre et, à 7%, avoisinent leur plus haut niveau depuis deux ans .

Le rendement des obligations à 10 ans a augmenté de 0,70 point de pourcentage depuis la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale en juin et de 1,25 point de pourcentage depuis début mars.

"La grande majorité de la hausse des rendements observée depuis mars s’explique par des anticipations croissantes concernant la Fed, le reste étant dû à la fois à des prévisions de croissance revues à la hausse et à la hausse des prix du pétrole", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie sur les taux américains chez TD Securities, dans une note de recherche.

Les récentes données sur l’activité économique , qui indiquent une forte croissance aux États-Unis et des pressions inflationnistes croissantes, ont renforcé les probabilités d’un nouveau relèvement des taux par la Réserve fédérale.

Alors que les rendements des bons du Trésor à court terme suivent les anticipations de taux d’intérêt, le rendement à 30 ans reflète la volonté des investisseurs de financer les emprunts de l’État dans les années à venir.

"On assiste à une réévaluation de plusieurs facteurs: la croissance économique américaine est restée solide, ce qui constitue une raison plus positive d’observer un environnement de taux sans risque plus élevé", a déclaré Zachary Griffiths, responsable de la stratégie macroéconomique et des titres « investment grade » chez CreditSights à Charlotte, en Caroline du Nord.

LES TAUX MONDIAUX SONT ÉGALEMENT EN HAUSSE

Les plus grandes économies mondiales sont confrontées à une hausse des charges d’intérêts alors que les besoins de dépenses augmentent fortement. L’agence fédérale allemande des finances a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à ce que l’emprunt fédéral atteigne un niveau record de 525,5 milliards d’euros (598 milliards de dollars) en 2026 et qu’il continue de progresser l’année prochaine, principalement en raison de l’augmentation des besoins de refinancement et des exigences croissantes en matière de fonds spéciaux.

Le rendement du Bund allemand de référence à 10 ans a brièvement dépassé les 3,6% ce mois-ci, son plus haut niveau depuis 17 ans.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint jeudi son plus haut niveau depuis 1996 .

La croissance nominale américaine s'établissant à environ 8% au deuxième trimestre et ne montrant aucun signe de ralentissement significatif, les investisseurs sont restés optimistes.

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a pris des mesures exceptionnelles pour tenter de contenir la hausse des coûts d’emprunt, notamment en intervenant pour acheter des yens afin d’éviter que les autorités de Tokyo ne vendent des bons du Trésor à cette fin, ou en augmentant les rachats de dette à 20 et 30 ans, mais sans grand succès, les rendements ayant continué à grimper.

Les États-Unis affichent déjà certains des rendements les plus élevés parmi les pays du G7, le groupe des sept nations les plus riches.

"Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré jeudi que l’économie américaine faisait preuve d’une "résilience remarquable"."

"Les bons du Trésor sont en concurrence avec le reste du marché pour être achetés et, vous le savez, la question est de savoir jusqu’où ils pourraient encore monter", a déclaré Hank Calenti, stratège des marchés mondiaux chez SMBC EMEA.