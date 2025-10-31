La vague de lancement de Gilead rencontre quelques difficultés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Gilead Sciences GILD.O a déclaré jeudi que ses ventes de médicaments contre le VIH ont augmenté de 4% à 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre , y compris 39 millions de dollars pour son nouveau médicament de prévention Yeztugo, ce qui a contribué à augmenter son bénéfice

** Les actions ont baissé de près de 2 % à 116,55 $ avant la mise sur le marché

PRESSIONS SUR LES PRIX

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: 150 $) dit qu'en dehors du VIH, le lancement de Livdelzi pour les maladies du foie et un meilleur contrôle des coûts devraient aider à stimuler les bénéfices

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: 105 $) voit une croissance des revenus à moyen terme grâce à des lancements clés tels que Yeztugo (prévention du VIH) et anito-cel (thérapie cellulaire contre le cancer), mais met en garde contre le déclin des produits plus anciens et les pressions sur les prix

** Truist Securities ("buy", PT: 127 $) s'attend à des défis continus dans la thérapie cellulaire et pense que les attentes pour la performance de Yeztugo pourraient avoir été fixées plus haut que les prévisions actuelles

** TD Cowen ("buy", PT: 125 $) déclare que les ventes de Yeztugo sont probablement affectées par des problèmes de couverture d'assurance