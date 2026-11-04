La vague de dépenses des cryptomonnaies à l'approche des élections de mi-mandat s'essouffle alors que les démocrates remportent de larges victoires

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par Hannah Lang et Michelle Price

La campagne électorale de quelque 200 millions de dollars menée par le secteur des cryptomonnaies a connu un revers mardi, certaines de ses cibles les plus coûteuses et les plus médiatisées, notamment la course au Sénat dans l’Ohio, ne s’étant pas déroulées comme prévu.

Bien que le secteur ait remporté la plupart des scrutin s qu’il visait, ces défaites ont amené les lobbyistes à se demander s’il avait soutenu les bon s candidats.

Le coup le plus dur pour le secteur a été porté dans l’Ohio, où le démocrate Sherrod Brown, sceptique vis-à-vis des cryptomonnaies, a remporté haut la main sa course pour revenir au Sénat, malgré les plus de 60 millions de dollars dépensés par les comités d’action politique du secteur des cryptomonnaies pour le faire battre.

Cette élection a été l’une des plus coûteuses de l’histoire du Sénat. Les stratèges y voyaient un test majeur de l’influence politique des cryptomonnaies après que le Sénat eut voté en septembre contre l’adoption d’un projet de loi majeur sur les cryptomonnaies, connu sous le nom de "Clarity Act", en raison de l’opposition des démocrates — un coup dur pour un secteur qui s’est rapproché du président Donald Trump.

Certains candidats progressistes aux primaires démocrates ont également réussi à attaquer leurs adversaires sur leurs liens avec les cryptomonnaies.

"Nous considérons que cela détériore le climat politique pour les cryptomonnaies", a déclaré mardi Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, dans une note.

Fairshake, le principal super PAC du secteur, a remporté une victoire retentissante: avec ses filiales, il a dépensé au moins 13,5 millions de dollars pour faire échouer la candidature de Dan Osborn, candidat indépendant au Sénat du Nebraska et ancien dirigeant syndical. M. Osborn s’est incliné face au sénateur républicain Pete Ricketts, qui avait voté en faveur du "Clarity Act".

"En tant que principal bailleur de fonds de la course au Sénat du Nebraska, nous sommes fiers d’avoir aidé le sénateur Ricketts à surmonter les turbulences d’une campagne âprement disputée", a déclaré Geoff Vetter, porte-parole de Fairshake.

Fairshake, dont les principaux bailleurs de fonds sont notamment Coinbase COIN.N , Ripple et la société de capital-risque Andreessen Horowitz, a mis son poids financier au service de 32 candidats à la Chambre des représentants — 19 républicains et 13 démocrates — qu’elle considérait comme des partisans des priorités du secteur.

À ce jour, l’organisation a remporté 29 des 34 scrutin s dans lesquels elle s’est engagée, plusieurs résultats n’étant pas encore définitifs. Sur les six candidats à la Chambre des représentants pour lesquels Fairshake a dépensé 1 million de dollars ou plus, trois ont été élus à ce jour.

"Les élus nouvellement élus et les membres actuels auront le choix: protéger les consommateurs et les emplois américains ou s'opposer au progrès", a déclaré M. Vetter, de Fairshake.

Le secteur des cryptomonnaies a dépensé environ un demi-milliard de dollars au cours des deux derniers cycles électoraux pour constituer une coalition bipartisane d’alliés au Congrès afin de faire valoir ses intérêts.

En 2024, elle a contribué à l’élection de dizaines de législateurs favorables aux cryptomonnaies, qui se sont ensuite unis pour adopter une loi visant à promouvoir l’adoption de jetons adossés au dollar, appelés "stablecoins".

Le rejet du Clarity Act a constitué un revers majeur , et avec la prise de contrôle du Congrès par les démocrates, le secteur fait désormais face à une surveillance accrue et à d’éventuelles enquêtes, notamment concernant ses liens avec Trump.

Les cryptomonnaies ont enregistré des pertes dans la nuit à l’annonce des résultats, mais se sont redressées mercredi . Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, affichait en fin de séance une hausse de 3,1%, dépassant les 80.000 dollars.

Les dirigeants du secteur des cryptomonnaies affirment souvent que la tendance à long terme reste favorable.

"La situation actuelle des cryptomonnaies par rapport à celle d’il y a deux ans est le jour et la nuit", a déclaré Stu Alderoty, directeur juridique chez Ripple, s’exprimant avant l’annonce des résultats. Toutefois, concernant la possibilité d’enquêtes menées par les démocrates sur les activités de Trump dans le domaine des cryptomonnaies, il a ajouté: "Je pense que les signes avant-coureurs sont évidents."